Immer mehr Anfragen zu Cybersicherheit

Stuttgart.Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) redet nicht lange um den heißen Brei herum. „Es gibt zwei Arten von Unternehmen. Die, die einen Cyberangriff hinter sich haben – und die, die ihn noch vor sich haben“, sagt Strobl zu Beginn des Forums zur Cybersicherheit in Stuttgart. Bei diesem beschäftigen sich Experten aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Polizei damit, wie die IT-Sicherheit in Zeiten von Künstlicher Intelligenz erhöht werden kann.

Das Thema Cybersicherheit wird für Unternehmen und Behörden zunehmend zum Problem. So melden sich immer mehr von Hackerattacken Betroffene bei der Zentralen Ansprechstelle Cybercrime. Diese ist beim Landeskriminalamt angesiedelt und bietet bei IT-Sicherheitsvorfällen Hilfe an – oder leitet Polizeiermittlungen ein. 2017 gab es 447 Kontaktaufnahmen, 2018 waren es 805. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Zahl 2019 laut Innenministerium wieder nahezu verdoppelt.

Ein weiterer Beleg: 2018 gab es laut der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) im Südwesten mehr als 400 Erpressungen durch Hacker. Dies waren zehn Mal so viele Fälle wie 2017. Insgesamt wurden 2018 im Südwesten mehr als 20 000 Straftaten über das Internet begangen – eine Steigerung zum Vorjahr um rund 25 Prozent. Neue Erkenntnisse von 2019 will Strobl bei der Vorstellung der neuen Kriminalstatistik in wenigen Wochen verkünden. Bei allen Zahlen müsse immer bedacht werden, dass die Dunkelziffer viel höher sei, sagen die Sicherheitsexperten. Oft würden sich Betroffene aus Scham oder – dies gilt für Unternehmen – aus Angst vor einem Vertrauensverlust bei Geschäftspartnern und Kunden gar nicht an die Polizei wenden. Teils wird Lösegeld bezahlt, damit die Hacker geklaute Daten wieder zur Verfügung stellen oder lahmgelegte Systeme freischalten. „Die Hacker spionieren die Unternehmen meist lange aus, bevor sie dann schließlich eine Schadstoffsoftware installieren“, warnt Strobl.

Der Minister kündigt an, das Land wolle im Kampf gegen die Cyberkriminalität alle Kräfte bündeln. „Cybersecurity ,Made in Baden-Württemberg’ soll ein Markenzeichen werden“, sagt der CDU-Politiker. So sei geplant, dass eine Cybersicherheitsagentur im Januar 2021 ihre Arbeit aufnehme. Hier sollen alle Fäden im Südwesten in Sachen Cybersicherheit zusammenlaufen. 83 Personalstellen und eine Investition in Höhe von 13 Millionen Euro seien für die neue Plattform vorgesehen. Die Agentur solle auch die Vernetzung verbessern und Ansprechpartner für den Bund und die EU sein. Der Staat müsse gezielter vorgehen. Strobl: „Die Künstliche Intelligenz ist Innovationsturbo und Sicherheitsrisiko zugleich.“

