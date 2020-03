Immer mehr Asylverfahren landen beim VGH

Mannheim.Der baden-württembergische Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Mannheim muss immer mehr Asylverfahren bearbeiten. Im vergangenen Jahr stieg die Anzahl der neuen Fälle im Vergleich zu 2018 um mehr als die Hälfte, wie VGH-Präsident Volker Ellenberger bei der Jahrespressekonferenz am Dienstag in Mannheim mitteilte. Der Bestand der offenen Asylverfahren wuchs von 868 auf 1343. Die Durchschnittszahl der eingesetzten Richter blieb mit rund 30 praktisch unverändert.

In Mannheim fehlen Richter

Dagegen hat sich die Lage bei den vier Verwaltungsgerichten in Karlsruhe, Freiburg, Stuttgart und Sigmaringen deutlich entspannt. Dort konnte die Zahl der offenen Asylverfahren um mehr als 6000 auf 32 785 gesenkt werden, obwohl die Dauer der Verfahren von 10,6 auf 18,3 Monate stark anstieg. Dies liegt daran, dass die „leichten“ Fälle inzwischen abgearbeitet sind und jetzt mehr Einzelfallprüfungen mit mündlichen Verhandlungen anstehen. Ellenberger geht dennoch davon aus, dass die vier Gerichte die offenen Asylfälle in den nächsten drei Jahren erledigen können. Er begründete dies damit, dass die Zahl der Richter von 122 im Jahr 2015 auf 212 im vergangenen Jahr angewachsen sei. „Dafür müssen wir uns bei Justizminister Guido Wolf bedanken“, sagte der VGH-Präsident.

Ellenberger hofft, dass die Personaldecke auch beim VGH noch vergrößert werden kann. „Der Laden muss in der ersten und zweiten Instanz gut laufen.“ Der VGH hat Probleme, alle Stellen zu besetzen. Weil der Generationenwechsel in den Verwaltungsgerichten schon vollzogen ist, arbeiten dort viele Proberichter. Der VGH kann seine zehn Senate aber nicht nur mit diesen Kräften besetzen, er braucht auch sogenannte Lebenszeitrichter. Außerdem haben in der Vergangenheit einige Richter den VGH verlassen und sind als Kammervorsitzende ans Landgericht gewechselt.

Sowohl bei den Landgerichten als auch beim VGH hat sich an der Zahl der allgemeinen Verfahren im Jahresvergleich wenig verändert. Der VGH hat aber Probleme, die „komplexen Verfahren“ zu bearbeiten. Dazu gehören auch Planfeststellungsverfahren. Wegen der Arbeitsbelastung konnte der Fünfte Senat im vergangenen Jahr keine Grundsatzentscheidung über die geplante zweite Rheinbrücke bei Karlsruhe fällen. Dazu liegen zwei Klagen vor, eine von der Stadt Karlsruhe, die andere von der Umweltschutzorganisation BUND. Der VGH hat die mündliche Verhandlung jetzt auf den April terminiert und dazu gleich drei Tage angesetzt (vom 28. bis 30. April).

Noch keinen Termin gibt es für die mündliche Verhandlung im Berufungsverfahren gegen die Sperrzeitverordnung für die Heidelberger Altstadt. Eine Entscheidung soll noch in diesem Jahr fallen. Gegenwärtig dürfen die Kneipen unter der Woche bis ein Uhr und am Wochenende bis vier Uhr öffnen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 04.03.2020