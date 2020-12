Immer mehr Gewalt gegen Kinder

Stuttgart.In Baden-Württemberg hat die Gewalt in Familien gegen Kinder unter 14 Jahre in den vergangenen Jahren stetig zugenommen. In den ersten drei Quartalen 2020 zeichnet sich jedoch ein Rückgang ab. Die Zahlen stammen aus der Antwort des Stuttgarter Innenministeriums auf eine FDP-Anfrage, die dieser Redaktion vorliegt. So waren 2019 insgesamt 1555 Kinder von bis zu 14 Jahren Opfer von Gewalt in der Familie. Als Täter kommen hier nicht nur die Eltern infrage, sondern auch andere Familienmitglieder wie Großeltern, Onkel und Tanten oder auch Geschwister.

Damit hat die Zahl der Opfer 2019 im Vergleich zu 2018 um knapp 30 Prozent zugenommen, als es noch 1212 Fälle waren. Entsprechend zu dieser Entwicklung ist auch die Zahl der durch innerfamiliäre Gewalttaten verletzten Kinder von 2018 auf 2019 von 517 auf 664 angestiegen. Körperverletzungsdelikte kommen am häufigsten vor. Sie machten allein 2019 mit 1025 Delikten mehr als 60 Prozent aller Fälle aus. Aber auch beim sexuellen Missbrauch von Kindern durch Familienangehörige ist im Südwesten die Zahl von 230 Fällen 2018 auf 337 im Jahr 2019 angestiegen.

Für 2020 sind nach Angaben des Innenministeriums lediglich Trendaussagen möglich. Obwohl wegen der Pandemie die Kinder deutlich mehr zu Hause gewesen sein dürften, hat dies nicht zu einem weiteren Anstieg der Gewaltfälle geführt. Von Januar bis Oktober 2020 zeichne sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Rückgang der Opfer im Kindesalter ab, so das Ministerium. FDP-Rechtsexperte Nico Weinmann befürchtet, dass nur ein Teil aller Vergehen erfasst worden ist. „Die Dunkelziffer ist sicherlich noch um einiges höher“, sagte er. mis

