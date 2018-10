Immun gegen „Ausschließeritis“

Wiesbaden.„Tarek statt Groko“ haben die hessischen Grünen in der Endphase des Landtagswahlkampfs großflächig plakatiert, garniert mit einem Bild ihres Spitzenkandidaten Tarek Al-Wazir. Doch nach den Umfragen der vergangenen Tage scheint der vorher in Auftrag gegebene Spruch ein wenig aus der Zeit gefallen zu sein. Eine große Koalition aus CDU und SPD taugt nicht mehr so recht als Schreckgespenst, wenn es den Meinungsforschern zufolge wahrscheinlich nicht für eine Mehrheit beider Parteien reichen dürfte. Doch bei starken Verlusten der Berliner Regierungspartner und dem nicht zuletzt Al-Wazir zu verdankenden Höhenflug der Grünen macht der Spruch als Orakel wieder Sinn.

Der 47-jährige Wirtschafts- und Verkehrsminister kann sich womöglich sogar Hoffnung machen, seinen Freund Volker Bouffier (CDU) als Ministerpräsidenten abzulösen – jedenfalls wenn seine Partei stärker wird als die SPD. Und er das Wagnis eingehen würde, mit Sozialdemokraten und Linken als Juniorpartner eine grün-rot-rote Regierung zu bilden. Jegliche Spekulationen darüber weist Al-Wazir von sich. Zum einen gibt es Umfragen, wonach SPD und Grüne gleichauf liegen oder die SPD im Rennen um Platz Zwei knapp die Nase vorn hat. Zum anderen ist der Vizeregierungschef sichtlich bemüht, nicht abzuheben und beim Kurs strikter Eigenständigkeit der Grünen zu bleiben.

Von Stimmung profitieren

Video Überregional Hessen-Wahl als Abstimmung über die GroKo Die Landtagswahl in Hessen ist auch eine Abstimmung über die Politik der großen Koalition im Bund. Umfragen zufolge droht CDU und SPD ein Wahldebakel, die Grünen - derzeit Juniorpartner in der schwarz-grünen Koalition in Wiesbaden - könnten noch Die Landtagswahl in Hessen ist auch eine Abstimmung über die Politik der großen Koalition im Bund. Umfragen zufolge droht CDU und SPD ein Wahldebakel, die Grünen - derzeit Juniorpartner in der schwarz-grünen Koalition in Wiesbaden - könnten noch

Diese träten nur mit ihrem eigenen, ökologisch und sozial geprägten Programm an. „Wir sind nicht rot-grün, nicht schwarz-grün, nicht rot-rot-grün und wir träumen auch nicht von Jamaika“, sagt der Politiker mit Wahlkreis in Offenbach immer wieder. Jetzt gehe es erst einmal darum, aus Stimmungen Stimmen zu machen und nach der Wahl darum, was wie am besten umzusetzen sei. Schon vor vielen Jahren hat Al-Wazir das Wort von der „Ausschließeritis“ geprägt als einer Art Krankheit mit dem Symptom, vorher festzulegen, wer alles mit wem nicht koalieren wolle. Nach der Landtagswahl vor fünf Jahren hat sich der Grüne mit deutschem und jemenitischem Pass selbst daran gehalten und ist das jahrelang für undenkbar gehaltene Bündnis mit der CDU eingegangen – das erste schwarz-grüne in einem deutschen Flächenland überhaupt.

Heute ist er mit dem früher von ihm und seiner Partei heftig bekämpften einstigen „schwarzen Sheriff“ Bouffier per Du, und beide regieren im Gegensatz zur Groko in Berlin harmonisch und vertrauensvoll zusammen. Es gilt als offenes Geheimnis, dass der CDU-Ministerpräsident und sein grüner Stellvertreter das Bündnis in Wiesbaden am liebsten fortsetzen würden. Doch scheint es den Umfragen nach angesichts des drohenden AfD-Einzugs in den Landtag dafür nicht mehr zu reichen. Al-Wazir hat aber gute Chancen, einer neuen Landesregierung weiter anzugehören. Der Grüne hat seit Übernahme der Regierungsverantwortung weiter an Statur gewonnen. Er gilt laut den Umfragen als Hessens beliebtester Politiker und kommt als zuständiger Minister auch mit der Wirtschaft gut aus. Den Frankfurter Flughafen hat er auch nicht ruiniert, wenngleich er Abstriche von seinem ursprünglichen Eintreten für ein längeres Nachtflugverbot machen und auch den Bau des vorher bekämpften dritten Terminals hinnehmen musste.

Al-Wazir, den seine Mutter als Kind auf Demonstrationen gegen die Startbahn West mitnahm, blieb nichts anderes übrig, als mit Lärmpausen und freiwillig vereinbarten Lärmobergrenzen noch das aus seiner Sicht Bestmögliche aus der Situation zu machen.

Dafür rühmt er sich und seine Parteifreunde dafür, emsig an Energie-, Agrar- und Verkehrswende zu arbeiten, Umwelt- und Klimaschutz voranzubringen sowie eine offene und vielfältige Gesellschaft zu sichern. Selbst Bouffier spricht jetzt über die Versöhnung von Ökonomie und Ökologie. Längst vorbei die Zeit, als CDU-Mann Roland Koch einst plakatierte: „Ypsilanti, Al-Wazir und die Kommunisten stoppen“.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 25.10.2018