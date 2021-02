Impf-Schreiben ist überholt

In den vergangenen Tagen hatten rund sechs Millionen Haushalte in Baden-Württemberg Post vom Stuttgarter Sozialministerium bekommen: Das Land informiert in dem Schreiben über das Vorgehen bei den Corona-Impfungen. Mehr als eine Million Euro hat der Post-Versand gekostet - und die Verwunderung ist vielerorts groß, warum das Land erst so spät die Bürger informiert. Schließlich haben die Impfzentren längst offen.

Die Opposition im Landtag spricht von Versäumnissen von Grünen-Sozialminister Manne Lucha (Bild). „Mit dieser aufwändigen und kostspieligen Briefaktion will der verantwortliche Minister Lucha nur von seinem Versagen ablenken. Durch Millionen Briefe wird niemand schneller geimpft“, erklärt FDP-Landtagsfraktionschef Hans-Ulrich Rülke. Er weist darauf hin, dass Aussagen zum Teil falsch oder veraltet seien, wie beispielsweise die Aussage zur Terminvereinbarung. „Es kann doch nicht wahr sein, dass Briefe ins Land geschickt werden und just als sie ankommen, gibt es ein anderes Verfahren nach dem Recall-Prinzip“, so Rülke.

Und in der Tat: In dem Brief steht, man könne unter der Telefonnummer 116 117 oder im Internet einen Impftermin reservieren. Nachdem es aber zuletzt Ärger wegen langer Warteschleifen und überlasteter Servicetelefone gab, hat das Sozialministerium hier Änderungen umgesetzt. Seit Montag können sich die Menschen in Wartelisten eintragen. Wer dies tut, bekommt einen Rückruf oder gleich einen Termin per Mail. Davon ist in dem Brief aber nicht die Rede.

„Ich habe bereits in der Plenardebatte Anfang Januar im Namen meiner Fraktion darauf hingewiesen, dass es sinnvoll sein könnte, über ein Einladungswesen nachzudenken, statt die Menschen bei der Terminvereinbarung im Internet oder am Telefon allein zu lassen“, erklärt selbst der Landtagsfraktionschef von Luchas Koalitionspartner CDU, Wolfgang Reinhart. Es habe aber „leider ziemlich lange gedauert, bis sich die Erkenntnis durchgesetzt hat, dass wir damit richtig lagen“, sagt er weiter.

Zudem melden sich schon am ersten Tag vereinzelt Leser in unserer Redaktion, die mitteilen, dass es Probleme bei der Registrierung für die Wartelisten gibt. „Die Warteliste funktioniert. Schon allein in den ersten drei Stunden gab es 5000 Einträge auf die Liste“, entgegnet ein Sprecher des Sozialministeriums. Man wolle Hinweis aufnehmen und diese an den Dienstleister für das Callcenter weitergeben. Dort seien rund 600 Mitarbeitende eingesetzt. SPD-Landtagsfraktionschef Andreas Stoch kritisiert Lucha ebenfalls. „Als die Infobriefe des Ministers in den Briefkästen landeten, waren sie auch schon wieder überholt.

