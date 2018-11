In Mainz klappt es

Wenn eine Opposition der Regierung vorwirft, das Land einzuschläfern, klingt das nicht danach, als würde Letztere sehr viele Fehler machen und um ihren Fortbestand zittern. Die Ampelkoalition aus SPD, FDP und Grünen in Rheinland-Pfalz regiert jedenfalls sehr viel harmonischer zusammen als die Groko in Berlin. Und das, obwohl die Ampel in einem westdeutschen Flächenland eine Premiere ist.

Bei den Gesprächen im Bund über eine Jamaika-Koalition mit CDU/CSU und Grünen ist FDP-Chef Christian Lindner bekanntlich ausgestiegen. Und auch in Hessen hat sich die FDP im Wahlkampf vor allem an den Grünen abgearbeitet. Zu der hier von ihr im Unterschied zu Berlin trotzdem als Ziel genannten Jamaika-Koalition kommt es nicht, weil die FDP dafür offenbar nicht gebraucht wird. Und gegen eine Ampel hat der hessische Fraktionschef René Rock lauter Vorbehalte. Mit dem Grünen Tarek Al-Wazir als Regierungschef gehe sie nicht, und auch mit SPD-Mann Thorsten Schäfer-Gümbel an der Spitze sei sie „sehr schwierig“.

In Mainz kann FDP-Mann Volker Wissing dagegen in der Regierung mitgestalten und vieles aus dem Wahlprogramm umsetzen – auch mit SPD und Grünen. Wie sagte der Wirtschaftsminister bei der Halbzeitbilanz der Ampel richtig: Es ist besser, mit konstruktiven Ideen Verantwortung zu übernehmen, als sich nur in Abgrenzung zu verlieren und zu sagen, was nicht geht.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 08.11.2018