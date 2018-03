Industrie treibt Wachstum voran

Anzeige

Zugpferd im vergangenen Jahr war die Industrie. Der Zuwachs der Wirtschaftsleistung lag mit fast sechs Prozent nahezu doppelt so hoch wie im Bundesdurchschnitt. „Insbesondere die Chemie hat sich 2017 sehr erfolgreich entwickelt“, sagte Präsident Hürter. Im Fahrzeugbau gab es dagegen einen Rückgang. Die Land- und Forstwirtschaft litt unter Wetterkalamitäten und brach bei der Wirtschaftsleistung ein. Die Exporte stiegen nach Angaben der Statistiker um rund fünf Prozent im Vergleich zum Jahr zuvor. Die meisten Ausfuhren - fast zwei Drittel - gehen in EU-Länder. Wichtigster Handelspartner ist Frankreich, die Geschäfte gingen allerdings leicht zurück.

Asienreise geplant

Dahinter folgen die USA, wo die Geschäfte trotz Aufwertung des Euro gegenüber dem Dollar besser liefen. China ist neu in den Top Ten der Handelspartner, die Exporte dorthin stiegen um 15 Prozent. Wissing plant für April eine Reise nach China und Vietnam. Er will in China Kontakte mit der Region Xian knüpfen.

Der Minister sagte zu, dass die verstärkten Investitionen in Landesstraßen wie geplant weitergehen sollen. „Ein exportierendes Bundesland braucht eine exzellente Verkehrsanbindung“, sagte Wissing. Im Jahr 2017 seien die Landesmittel vollständig verbaut worden. 2018 sollten zudem mehr Bundesmittel als zuvor abgerufen werden. lrs

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 29.03.2018