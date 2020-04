Ines Claus neue CDU-Fraktionschefin

Wiesbaden.Weniger als eine Woche nach dem tragischen Tod von Finanzminister Thomas Schäfer ist die personelle Neuaufstellung in der hessischen Landespolitik abgeschlossen. Der neue Ressortchef Michael Boddenberg wurde am Freitag in einer Sondersitzung des Wiesbadener Landtags von Ministerpräsident Volker Bouffier (alle CDU) vereidigt. Mit den Stimmen der Regierungsparteien CDU und Grüne sprach das Parlament dem neu zusammengesetzten Kabinett das Vertrauen aus.

Mutter von drei Kindern

Eine große Überraschung gab es wenig später bei der Nachfolge Boddenbergs im Amt des CDU-Fraktionschefs: Gewählt wurde die weithin unbekannte Abgeordnete Ines Claus aus dem Wahlkreis Groß-Gerau. Die 42-jährige Mutter von drei Kindern bekannte sich klar zur Fortsetzung der Koalition ihrer Partei mit den Grünen. „Ich bin die Neue“, meldete sich Ines Claus am Freitag in einer Telefon-Pressekonferenz kurz nach ihrer Wahl. Sie hatte bei den Spekulationen, wer dem neuen Finanzminister in seiner bisherigen Funktion folgen sollte, niemand auf dem Schirm.

Schließlich gehört Claus dem Wiesbadener Landtag erst seit Januar vorigen Jahres an und hat erst zwei Reden im Plenarsaal gehalten. Doch die erste Frau als Vorsitzende der CDU-Fraktion vermittelte schon bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt den Eindruck, dass sie durchaus weiß, was sie will. Sie bekennt sich uneingeschränkt zur Koalition mit den Grünen in Hessen, zu denen sie auch ein gutes Verhältnis habe. Die Unterstützung der Landesregierung nannte sie gerade in Zeiten wie diesen ein wichtiges Anliegen.

Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, fügte sie noch hinzu: „Ich stehe zu 100 Prozent hinter dieser Koalition, aber ich vertrete die CDU.“ Viel Zeit zum Nachdenken hatte sie nicht, sogar noch weniger als ihr Vorgänger Boddenberg, der vor seinem Ja zur Nachfolge des tragisch verstorbenen Finanzministers Thomas Schäfer wenigstens noch eine – wie er sagt – schlaflose Nacht verbrachte. Die Bitte, als Fraktionsvorsitzende zu kandidieren, sei am Mittwoch um 16 Uhr an sie herangetragen worden, berichtet Ines Claus. Ein wenig Bedenkzeit habe sie sich noch ausbedungen, um mit ihrem als Arzt tätigen Mann und den Kindern zu sprechen. Um 19.20 Uhr sagte sie schließlich zu. Claus hat zwei Töchter und einen Sohn. Familienpolitik ist der neuen CDU-Fraktionschefin dann auch ein wichtiges Anliegen.

Im Landtag war Claus bisher Mitglied im Wissenschafts- und Kulturausschuss. Den Landtag kennt die CDU-Politikerin aber nicht erst, seitdem sie bei der jüngsten Landtagswahl ihren Wahlkreis Groß-Gerau II direkt erobert hat. Die in Bochum geborene Katholikin war schon Büroleiterin des früheren Landtagspräsidenten Norbert Kartmann (CDU), stellvertretende Pressesprecherin des Landesparlaments und dessen Referatsleiterin für Europa und internationale Angelegenheiten.

Dass sie bei ihrer Wahl am Freitag neben 29 Ja- auch acht Nein-Stimmen erhielt, stört Claus nicht. Als Überraschungskandidatin hätte sie mit einem schlechteren Ergebnis gerechnet, sagte sie. Im Übrigen werde sie sich jetzt bemühen, zusammenzuführen und zusammenzuhalten. „Beim nächsten Mal will ich versuchen, mehr Stimmen zu bekommen“, fügte sie zuversichtlich hinzu.

Die vorausgegangene Landtagssitzung war mit 19 Minuten die wohl kürzeste in der Geschichte des hessischen Landesparlaments. Am Sitz Schäfers auf der Regierungsbank wurden ein Porträtfoto des Ministers mit Trauerschleife und ein Blumengebinde platziert. Landtagspräsident Boris Rhein (CDU) würdigte das Lebenswerk des Politikers, der sich am vergangenen Samstag das Leben genommen hatte, und sprach von einem großen Verlust für das Land.

Der Landtag kam erneut in verringerter Besetzung zusammen, um den Mindestabstand zwischen den Abgeordneten einzuhalten. Boddenberg benutzte bei seiner Vereidigung die religiöse Formel „so wahr mir Gott helfe“. Bouffier bat um Verständnis, dass er in Zeiten des Coronavirus auf den sonst üblichen Handschlag verzichten müsse.

