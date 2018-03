Infizierte Patienten isoliert

Anzeige

Göppingen.Eine Klinik in Göppingen hat im Kampf gegen einen multiresistenten Keim betroffene Patienten isoliert. Die Stadt hatte dies gefordert und ein Zwangsgeld von 50 000 Euro angedroht, sollte die Klinikleitung die geforderten Maßnahmen nicht umsetzen. Dazu gehört neben der Zusammenlegung aller Patienten, die die sogenannte Vancomycin-resistenten Enterokokken (VRE) in sich tragen, dass in diesem Bereich gesondertes Personal eingesetzt wird, wie der medizinische Geschäftsführer, Ingo Hüttner bei einer Pressekonferenz gestern erklärte. Zudem muss jeder Patient auf den Erreger getestet werden, bevor er aufgenommen wird – Notfälle ausgenommen.

Mann stirbt durch Blutvergiftung

Anlass für diesen Schritt ist die gestiegene Zahl der Infektionen: In den ersten Wochen des neuen Jahres wurden sieben infizierte Personen gezählt, wovon jedoch vier schon mit dem Keim ins Krankenhaus kamen. In den ersten Wochen des Jahres 2017 gab es nur zwei Infektionen in dem Göppinger Haus. Seit Anfang 2016 wurden in der Klinik 47 infizierte Personen gezählt. Im Januar sei eine infizierte Patientin gestorben, teilte die Klinik gestern mit.

Enterokokken sind Bakterien und gehören zur Darmflora. Lediglich bei immungeschwächten Patienten können die VRE lebensbedrohliche Krankheiten hervorrufen. Bereits im Mai 2017 war ein 90-jähriger Patient an einer durch VRE hervorgerufenen Blutvergiftung gestorben. lsw