Informatiker will Dornier-Flugboot nachbauen

Friedrichshafen.Von fehlenden Originalplänen lässt er sich nicht abhalten: Informatiker Peter Kielhorn (rechts im Bild) will in Friedrichshafen am Bodensee das Flugschiff Do X nachbauen. Gemeinsam mit Studenten der Dualen Hochschule Baden-Württemberg arbeitet er seit 2014 anhand alter Zeichnungen und Fotos an der Rekonstruktion. Später soll die Do X im Maßstab 1:1 nachgebaut werden – als nicht fliegendes Ausstellungsstück. Sie soll bis zum 12. Juli 2029 fertig sein, dem 100. Jahrestag des Erstfluges der Maschine. Die Do X wurde vom Luftschiffpionier Claude Dornier entworfen, dessen Todestag sich am Donnerstag zum 50. Mal jährt. Das Flugschiff war das größte seiner Zeit. Es wurden damals nur drei Modelle des Typs gebaut – davon sind nur noch einzelne Teile übrig, die Originalpläne sind verschollen. dpa (Bild: dpa)

