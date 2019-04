Informatikunterricht: FDP kritisiert Ministerin

Stuttgart.Die FDP im Stuttgarter Landtag wirft der grün-schwarzen Landesregierung Versäumnisse beim Ausbau des Informatikunterrichts vor. „Die Landesregierung fährt bei der Einführung des Informatikunterrichts mit angezogener Handbremse. Das Kultusministerium hat weder einen Überblick über den Einsatz der Lehrkräfte, noch kann sie den Personalbedarf für den IT-Unterricht abschätzen“, sagt FDP-Bildungsexperte Timm Kern dieser Zeitung.

Informatik gehört zu den Mangelfächern an den Südwest-Schulen. Das heißt, der Lehrerbedarf kann gerade so gedeckt werden. In der Antwort auf eine von Kern und anderen FDP-Abgeordneten gestellte Anfrage erklärt Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU), derzeit seien 1994 Informatiklehrer an den Südwest-Schulen beschäftigt. Mit 770 Pädagogen befinden sich die meisten Informatiklehrer an den beruflichen Schulen. An den Realschulen sind es 404, an den Gemeinschaftsschulen 319, an den Grund-, Haupt- und Werkrealschulen 257 und an den allgemeinbildenden Gymnasien 185. Hinzu kommen 51 Informatiklehrer an den Sozialpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren und weitere acht an integrierten Schulformen.

Fallen im Informatikbereich Lehrer krankheitsbedingt aus, können diese jedoch nur sehr schwer ersetzt werden. „Da Informatiklehrkräfte knapp sind, werden sie in der Regel im Bereich der Grundversorgung eingesetzt und stehen daher nicht flexibel zur Verhinderung von Unterrichtsausfällen zur Verfügung“, schreibt Eisenmann in der Antwort auf die Anfrage. In Baden-Württemberg gibt es an allen weiterführenden Schulen bislang einen verbindlichen Aufbaukurs Informatik in Klasse sieben im Umfang von einer Kontingentstunde.

Freiwilliges neues Wahlfach

Die Haupt- und Werkrealschulen sowie Realschulen erhalten ab dem Schuljahr 2019/2020 schrittweise ein freiwilliges neues Wahlfach Informatik mit drei Kontingentstunden von Klasse acht bis zehn. An den Gymnasien besteht seit dem Schuljahr 2018/2019 zudem die Möglichkeit, für die Klassenstufen acht bis zehn ein neues Profilfach Informatik, Mathematik, Physik (IMP) anzubieten. Im Herbst dieses Jahres folgt die Einführung des Profilfaches an den Gemeinschaftsschulen. Auch an den beruflichen Schulen wird Informatikunterricht in unterschiedlicher Form angeboten. Um die Unterrichtsversorgung im Südwesten zu gewährleisten, seien „Sondermaßnahmen“ nötig, so Eisenmann weiter. Hier gibt es drei Möglichkeiten: Lehrer anderer Fächer werden weitergebildet, Seiteneinsteiger mit Lehramtsstudium werden eingestellt – oder Direkteinsteiger ohne Pädagogik-Studium wechseln in den Schuldienst.

Bildungsexperte unzufrieden

Allerdings ist der Seiteneinstieg bislang nur an Gymnasien und beruflichen Schulen möglich, der Direkteinstieg ausschließlich an beruflichen Schulen. Kern fordert, Seiten- und Direkteinsteiger „für alle Schularten zuzulassen“. Zudem müsse die Ministerin endlich den Bedarf an Informatiklehrern für alle Schularten dringend erheben. In der Anfrage erklärt Eisenmann, sie könne „keine konkrete Aussage zur Zahl der noch einzustellenden Informatik-Lehrkräfte“ machen. Kern ist unzufrieden: „In Zeiten einer rasenden digitalen Transformation sollte die informationstechnische Bildung unserer Kinder und Jugendlichen ein Topthema der Landespolitik sein.

