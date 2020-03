Infrastruktur für den Notfall

Stuttgart.Hamsterkäufe aus Furcht vor einer Corona-Quarantäne – ist das wirklich nötig? „Nein, dazu besteht kein Anlass“, sagen Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Sozialminister Manfred Lucha (beide Grüne) unisono. „Wir nehmen die Situation und jeden einzelnen Fall sehr ernst und gehen entschlossen, aber mit Bedacht vor“, so Kretschmann.

Sich vorbereiten, schnell und entschlossen reagieren, Ruhe bewahren – das ist die Parole der Landesregierung. Unterdessen ist die Risikostufe für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland vom Berliner Robert Koch-Institut (RKI) von der niedrigsten – gering – auf die zweitniedrigste – mäßig – erhöht worden. Von einer Katastrophenstimmung ist man in Baden-Württemberg aber weit entfernt.

Im Südwesten ist mittlerweile bei 30 Menschen eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Die Infizierten sind bei guter Gesundheit und isoliert, ihre Kontaktpersonen jeweils identifiziert und in häuslicher Quarantäne. Nur in einem Fall sei die Infektionskette noch nicht nachvollziehbar, wie Lucha einräumt. „Wir gehen aber nach wie vor nicht von einem kursierenden Virus aus. Klar ist: Mit weiteren Fällen ist zu rechnen. Das Virus verbreitet sich weiter, es fragt sich nur, wie schnell.“

Klassenfahrten abgesagt

An Reisebeschränkungen oder die generelle Absage von Großveranstaltungen werde derzeit jedenfalls nicht gedacht. Dennoch empfiehlt das Land, Reisen in offizielle Risikogebiete zu verschieben. Nach Angaben des Kultusministeriums sollen Schulen Klassenfahrten und Schüleraustausche in Risikogebiete des neuartigen Coronavirus absagen. Dies gelte bis zum Ende des laufenden Schuljahres. Die Stornierungskosten würden vom Land Baden-Württemberg übernommen.

Das Land unternimmt behördlicherseits alle Vorkehrungen, um gewappnet zu sein. Dazu gehört, in allen baden-württembergischen Stadt- und Landkreisen gemeinsam mit den Kommunen, Gesundheitsämtern, Ärztekammern, der Krankenhausgesellschaft und niedergelassenen Ärzten eine Notfall-Infrastruktur für Verdachtsfälle aufzubauen und den lokalen Akteuren auch Hilfestellung bei der Beschaffung von Schutzkleidung zu leisten.

„Wir haben ja landesweit unsere 84 Notfallpraxen, die eigentlich nur am Wochenende Dienst anbieten“, sagt Lucha. Die sollen ertüchtigt werden, um unter der Woche als Anlaufstelle zu dienen. Auch sollen Ärzte im Ruhestand akquiriert werden.

„Es soll auf jeden Fall zentrale Angebote geben, damit nicht jeder einzelne niedergelassene Arzt mit Corona-Verdachtsfällen konfrontiert wird“, sagt der Epidemiologe Stefan Brockmann, Leiter des Kompetenzzentrums Gesundheitsschutz des RKI am Landesgesundheitsamt in Stuttgart. Letztlich aber entscheidet jeder Stadt- und Landkreis selbst. So haben etwa Stuttgart, Heidelberg oder Böblingen bereits an Kliniken zentrale Anlaufstellen eingerichtet. In den Landkreisen Reutlingen und Esslingen sind zudem bereits sogenannte „aufsuchende Teams“ eingerichtet, die zu besorgten oder möglicherweise infizierten Menschen nach Hause gehen und das weitere Vorgehen besprechen.

„Sehr aufmerksam“ beobachte man zudem die Auswirkungen auf die Wirtschaft, sagt Kretschmann. „Die Folgen sind noch nicht abzusehen, aber wir haben das auf dem Schirm und merken, dass Unternehmen in Schwierigkeiten kommen.“ Mit der Bundesregierung spreche man daher bereits über mögliche Hilfsmaßnahmen wie Kurzarbeitergeld und Liquiditätshilfen. Auch das Land überprüft seine finanziellen Spielräume. Für aktuelle Notfallsituationen stehen im Haushalt 7,5 Millionen Euro zur Verfügung.

„Die Finanzministerin hat vorgeschlagen, in einem Schnellverfahren einen entsprechenden Nachtrag beschließen zu lassen, damit wir bei dramatischen Verläufen haushaltspolitisch handlungsfähig sind“, sagt Kretschmann. Dabei handle es sich aber um eine reine Präventivmaßnahme für den Fall. (mit dpa)

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 04.03.2020