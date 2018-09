Initiative gegen alte Meiler

Stuttgart.Deutschland soll künftig keine Brennelemente mehr an Nachbarstaaten liefern, die grenznah ein altes Kernkraftwerk betreiben. Zudem soll der Bund wieder verstärkt Initiativen unternehmen, damit solche Atommeiler – dazu zählen aus Südwest-Sicht die AKWs im französischen Fessenheim sowie im schweizerischen Beznau und Leibstadt – schnell abgeschaltet werden. Dazu will die baden-württembergische Landesregierung im Bundesrat einen Entschließungsantrag einbringen. Dies hat der grün-schwarze Ministerrat beschlossen. Entschließungsantrag und der dazugehörige Kabinettsbeschluss liegen dieser Zeitung vor. „Angesichts sicherheitsrelevanter Befunde und Ereignisse sowie des Alterungszustands sind eine Reihe grenznaher Kernkraftwerke besorgniserregend“, schreibt Baden-Württembergs Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) in dem Kabinettsbeschluss.

Zuletzt wurde der Reaktor 2 des umstrittenen Kernkraftwerks in Fessenheim (Elsass) vom Betreiber EDF wieder hochgefahren. Er musste am vergangenen Donnerstag nach einem Zwischenfall abgeschaltet werden. Deutschlandweit sieht Grün-Schwarz ein hohes Sicherheitsrisiko durch zwölf alte Kernkraftwerke. Diese befinden sich in Frankreich, Tschechien, Belgien, in den Niederlanden und der Schweiz.

