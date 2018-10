Initiativen für besseres Wohnen

Frankfurt.Steigende Mieten, schwindelerregende Preise für Eigentumswohnungen und Zehntausende von fehlenden Wohnungen: Mit einer Demonstration heute in Frankfurt will das Bündnis „Mietenwahnsinn Hessen“ eine Woche vor der Landtagswahl auf das Thema Wohnen aufmerksam machen.

In Hessen hat sich der Bestand an Sozialwohnungen praktisch innerhalb von 25 Jahren von 200 000 auf unter 100 000 Wohnungen halbiert. Jedes Jahr fallen weitere Wohnungen aus der Sozialbindung heraus. Vor wenigen Tagen ermittelte das den Gewerkschaften nahe stehende Pestel-Institut für ganz Hessen einen Bedarf von 400 000 Wohnungen bis zum Jahr 2035.

Klare Prinzipien und Transparenz

Frankfurt würde am liebsten einen ganz neuen Stadtteil mit 12 000 Wohnungen bauen – doch wegen des Widerstands der angrenzenden Kommunen steht die Zukunft des von Planungsdezernent Mike Josef (SPD) vorangetriebenen Projektes derzeit noch in den Sternen. Der umtriebige Josef will zumindest in der Stadt eine sozialere Bodenordnung umsetzen. Denn wer im Rhein-Main-Gebiet eine freie Fläche besitzt, kann sehr reich werden – wenn das Grundstück plötzlich zum Baugebiet erklärt wird.

Die Stadt Frankfurt will solch unverhoffte oder auch spekulative Gewinne jetzt von den Entwicklern von Bauprojekten wieder zum Teil zurückholen. Investoren sollen sich in solchen Fällen auch an den öffentlichen Kosten für die Erschließung der Infrastruktur oder etwa den Bau von Kitas und Schulen beteiligen müssen. Dafür soll es jetzt klare Prinzipien geben – und entsprechende Transparenz. Frankfurt folgt damit dem Beispiel der Stadt München.

Für die stadteigene Wohnungsbaugesellschaft ABG, die in Frankfurt mehr als 50 000 Wohnungen besitzt, wurde bereits die Regel durchgesetzt, laut der 40 Prozent der Wohnungen öffentlich gefördert werden müssen. Außerdem dürfen die Mieten derzeit nach einem Beschluss der Stadt nur noch um ein Prozent jährlich ansteigen. Mieterinitiativen ist dies aber zu wenig. „Die ABG dreht kräftig an der Mietpreisspirale“, sagt Conny Petzold vom Verein „Mieter helfen Mietern“. Ein Drittel der ABG-Wohnungen ist öffentlich gefördert. Die Initiativen wollen ein Bürgerbegehren durchsetzen, mit dem die ABG zu 100 Prozent verpflichtet werden soll. Ziel ist es, 20 000 Unterschriften für den „Mietentscheid“ zu sammeln. Das städtische Rechtsamt hat bereits erklären lassen, dass man dort das angestrebte Begehren für rechtswidrig hält, da man der ABG nicht ihre Geschäftspolitik vorschreiben könne. Das ficht Petzold nicht an. Sie will notfalls vor Gericht ziehen. lhe

