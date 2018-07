Inselweine – vom Rhein umspült

Anzeige

Bacharach/Eltville.Vorsichtig bugsiert Winzer Friedrich Bastian am Rheinufer einen kleinen Traktor rückwärts auf seine winzige Fähre. Leinen los – los geht es zu seiner unbewohnten Insel Heyles’en Werth beim rheinland-pfälzischen Bacharach. Am Inselufer angekommen, tuckert Bastian durch ein Auenwäldchen zu seinen Rebzeilen. 28 größere Rheininseln gehören zu Rheinland-Pfalz, sechs weitere zu Hessen.

Tradition seit Jahrhunderten

Die einzige andere Rheininsel mit vielen Rebstöcken ist die Mariannenaue beim hessischen Eltville, wie Steffen Schindler vom Deutschen Weininstitut (DWI) in Bodenheim bei Mainz mitteilt. Ansonsten fallen ihm in der Republik noch die Insel Reichenau im Bodensee und die Weininsel im Main im fränkischen Kreis Kitzingen ein. Und die Nordseeinsel Sylt – dort hat das Rheingauer Weingut Balthasar Ress Reben angepflanzt. „Vor 20 Jahren wäre das noch nicht gegangen“, sagt Schindler mit Blick auf den Klimawandel. Heyles’en Werth im Herzen des Welterbes Oberes Mittelrheintal ist 800 Meter lang, 150 Meter breit und außen mit einem Kranz von Pappeln und Weiden bewachsen. Sie schützen den Wein vor Wind und die Insel vor Abtragung.

„Eine Insel zu haben ist für mich selbstverständlich“, sagt Bastian und prüft die Blattentwicklung seiner Reben. „Ich bin damit aufgewachsen.“ Bastian steht in einer jahrhundertelangen Tradition. 1815 kommt das Heyles’en Werth als Mitgift in die Familie. Auch auf dem Festland baut er Wein an – insgesamt bewirtschaftet er neun Hektar. Zwei Mitarbeiter hat er. Zum Umsatz will er nichts sagen – nur so viel: „Auf der Insel sind es pro Jahr 5000 bis 6000 Flaschen Wein.“ Wie viel kostet die Verbraucher eine Flasche? „15 bis 22,50 Euro“, sagt Bastian.