Insgesamt knapp 700 Infektionen

Wiesbaden.In den hessischen Erstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge haben sich seit Beginn der Corona-Pandemie 695 Menschen nachweislich mit dem Virus infiziert. Zuletzt seien 24 Personen positiv auf den Erreger getestet worden, teilte das Sozialministerium in Wiesbaden am Donnerstag mit (Stand 21. Januar). Insgesamt leben in den Einrichtungen derzeit rund 3800 Asylsuchende.

Mitarbeiter waren in den vergangenen Monaten von Infektionen kaum betroffen gewesen, wie aus einer Antwort des Ministeriums auf eine Kleine Anfrage der AfD im Landtag mit Stand 10. Dezember hervorgeht – demnach waren es bis dahin acht infizierte Mitarbeiter. Betroffen von Corona-Fällen waren bislang die Erstaufnahme-Standorte in Gießen, Büdingen, Neustadt, Bad Arolsen sowie in Kassel-Niederzwehren.

Bereiche zur Absonderung

Dem Ministerium zufolge hat jeder einzelne Standort ein Hygiene- und Sicherheitskonzept zum Umgang mit der Corona-Pandemie. So verfügen diese „über eigens dafür vorgesehene Bereiche zur Absonderung, in denen Verdachtspersonen, infizierte Personen und Kontaktpersonen umgehend untergebracht werden“, heißt es in der Antwort auf die Landtagsanfrage. Zudem würden infizierte Mitarbeiter umgehend vom Dienst freigestellt oder in Heimarbeit versetzt. lhe

