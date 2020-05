Intensive Vorbereitung in Kitas

Frankfurt/Main.Bevor die Kitas in Hessen von Dienstag an den „eingeschränkten Regelbetrieb“ aufnehmen und mehr Kinder als zuletzt betreuen dürfen, gibt es noch jede Menge zu organisieren. Die Verantwortlichen in den Kommunen müssen sich mit Blick auf die Corona-Pandemie an Vorgaben des Landes halten. Die zahlreichen Einzelheiten sind in einer Verordnung des Sozialministeriums samt Hygieneplan geregelt. Während die Landesregierung angesichts der großen Zahl von Einrichtungen mit ihren unterschiedlichen Gegebenheiten den Kommunen und den anderen Kita-Trägern wie Kirchen, Wohlfahrtsverbänden und freien Einrichtungen bei der Umsetzung viel Spielraum überlässt, werfen ihr Kritiker vor, die Verantwortung abzuwälzen.

Die Verantwortlichen vor Ort verfolgen mit Blick auf Dienstag durchaus eigene und unterschiedliche Wege, was auch ein wesentlicher Bestandteil des dezentralen Ansatzes der Landesregierung ist. So öffnet beispielsweise die Stadt Usingen im Hochtaunuskreis ihre Kitas komplett. Wer Betreuung in Anspruch nehmen möchte, bekomme sie ab Dienstag in frei wählbarem Umfang, teilt die Stadtverwaltung mit. „Wir sind da sehr großzügig und treffen keine Auswahl, wem das zusteht und wem nicht. Das halte ich auch für schwierig“, sagte Reiner Greve, Leiter beim Amt für Soziales.

Wie groß die Nachfrage von Eltern nach einem Kitaplatz in Hessens größter Stadt Frankfurt ist, blieb zunächst unklar. Denn die Zahlen werden nicht von der Stadtverwaltung zentral ausgewertet, sondern nur von den einzelnen Trägern. Freie Plätze werden den Angaben zufolge über das online-Portal „“ vergeben. kindernetfrankfurt.delhe

