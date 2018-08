Intensives Gießen wegen Trockenheit

Anzeige

Bad Schwalbach.Zur Halbzeit zeigt sich Hessens sechste Gartenschau in Bad Schwalbach (Rheingau-Taunus-Kreis) von ihrer bunten, prächtigen Seite. Dennoch finden sich hier und da wie derzeit überall im Land einige welke, braune Blätter. Der Rasen ist zwar an manchen Stellen verbrannt, leuchtet jedoch vergleichsweise saftig grün. Zwei Teams sind von 5 bis 22 Uhr auf dem 12,4 Hektar großen Gelände unterwegs, wie Geschäftsführer Michael Falk berichtet.

Ohne zusätzliche Ausgaben

Sie bewässern die jungen Bäume, Stauden, Blumenkästen und -kübel sowie die wechselnden Beete. Das heißt, gut zehn Minuten lang muss das Wasser jeweils fließen. „Power-Gießen“, nennt es Falk scherzhaft. Rund 15 000 Liter Wasser kommen so pro Tag zusammen. Zusätzliche Ausgaben verursache das Dauergießen jedoch nicht, versichert Falk. „Was wir nicht flächendeckend bewässern können, sind zwölf Hektar Rasen“, sagt er. Besonders stark beanspruchte Wiesenflächen würden jedoch ein Mal pro Woche gesprengt. Das Wasser kommt laut Falk aus unterirdischen Zisternen, die mit Drainage-Wasser aus den Hängen gespeist werden. „Aber auch hier stoßen wir zum Teil schon an Grenzen, so dass wir kurzfristig Trinkwasser nehmen müssen.“ Eine solche Trockenperiode sei nicht planbar. Im Gegenteil: Nach den Erfahrungen in Gießen vor vier Jahren mit 109 Tagen Regen habe man zusätzliche Schirme und Regen-Ponchos angeschafft.

Falk zieht eine optimistische Halbzeitbilanz. „Die Resonanz der Besucher ist absolut positiv“, sagt er. Das Konzept „Natur erleben. Natürlich leben“ gehe auf, das Programm werde gut angenommen. Besonders freut den Geschäftsführer, dass die vielen Angebote zum Entspannen ankommen. „Keiner rennt hier durch wie auf einer Messe“, schildert Falk. Tatsächlich sieht man überall Besucher auf den großen Liegen oder Sitzsäcken ruhen. Dennoch sei es ihm unverständlich, wieso sich diese Resonanz nicht in den Besucherzahlen niederschlage. Bisher haben seinen Angaben zufolge 155 000 Personen die Blumenschau besichtigt.