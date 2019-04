Interaktiv und kreativ

Hanau.Erste Einblicke in ihr neues Brüder-Grimm-Museum hat die Stadt Hanau in Schloss Philippsruhe gewährt. Grimms Märchenreich öffnet am 14. April für die Öffentlichkeit, wie die Stadt gestern mitteilte. Groß gefeiert wird das neue Kultur- und Bildungsangebot über die in Hanau geborenen weltberühmten Märchensammler etwas später: Am 4. und 5 Mai wird ein Fest rund um das Barockschloss veranstaltet. Die Hanauer Märchenbotschafterin und Schauspielerin Marie-Luise Marjan wird kommen.

Sieben Märchenwelten

Das Familien- und Kindermuseum erstreckt sich auf 340 Quadratmetern im ersten Obergeschoss des Schlosses. Zusätzlich entstehen auf 105 Quadratmetern im ersten Stock und im Erdgeschoss drei museumspädagogische Räume. Die Kosten für das Museum wurden nach Angaben der Stadt auf 2,1 Millionen Euro veranschlagt, allein für Sanierung und Umbau der Räume rund 1,6 Millionen Euro.

Der Hanauer Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) sagte: „Mit Grimms Märchenreich schaffen wir das erste Brüder-Grimm-Museum in Deutschland für die junge Generation.“ Besucher können sich durch sieben Märchenwelten begeben, die zu Interaktion und Kreativität anregen sollen.

Doch es geht nicht nur um die Märchensammler Jacob (1785-1863) und Wilhelm Grimm (1786-1859) sowie ihren Malerbruder Ludwig Emil Grimm (1790-1863). Auch das Leben der Brüder Carl Friedrich und Ferdinand Philipp wird thematisiert. lhe

© Südhessen Morgen, Dienstag, 09.04.2019