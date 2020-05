Interaktive Karte führt zu Ausflugszielen in Hessen

Wiesbaden.Mit Hilfe einer neuen Service-Seite im Internet sollen Ausflugsziele und Freizeitaktivitäten in Hessen leichter gefunden werden. Dargestellt werden sie auf einer interaktiven Karte auf der Seite www.sommerinhessen.de, wie das hessische Wirtschaftsministerium am Dienstag mitteilte. Gesucht werden könne unter anderem nach Museen, Sehenswürdigkeiten, Tierparks, Freiluft-Aktivitäten oder Gästeführungen. Alle Angebote (unser Bild zeigt die Mathildenhöhe in Darmstadt) seien unter Berücksichtigung der aktuellen Lockerungsmaßnahmen sowie Hygiene- und Abstandsregeln erlebbar, hieß es. Zu jedem Angebot auf der Karte gebe es Besucherinfos und weiterführendem Link. Die Initiative stammt vom Hessischen Tourismusverband, der Hessen Agentur und dem Wirtschaftsministerium. lhe (BIld: dpa)

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 27.05.2020