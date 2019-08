„Interessanter Blick hinter die Kulissen“

Darmstadt.50 Jahre Erfahrung, 22 Mitgliedstaaten, nur friedliche Zwecke, 2300 Mitarbeiter an acht Standorten und Entwicklung, Test und Flugbetrieb von bisher mehr als 80 Satelliten – eindrucksvolle Zahlen, die zehn Leser dieser Zeitung am Donnerstagnachmittag im „European Space Operations Center der ESA“ – kurz ESOC, in Darmstadt präsentiert bekommen. Für die exklusive Führung hat sich sogar Paolo Ferri, ESA-Bereichsleiter „Missionsbetrieb“, Zeit genommen. Und die Leser, die den Besuch bei einem Gewinnspiel in der Schwerpunktausgabe zu „50 Jahre Mondlandung“ gewonnen hatten, sind begeistert.

„Es ist sehr interessant, einmal hinter die Kulissen blicken zu können“, sagt Gerhard Bauer. Der Mannheimer erfährt im Hauptraum des Satellitenkontrollzentrums, dass in Darmstadt hoch spezialisierte Teams Raumfahrzeuge steuern und überwachen. „Ausschließlich unbemannte“, wie Ferri auf die Frage von Leser Hans Güth antwortet.

„In den ersten drei – kritischen – Tagen überwachen zwei Schichten in jeweils zwölf Stunden die Missionen, danach verlagern wir das Ganze in kleinere Räume – mit weniger Personal“, sagt Ferri. Er erläutert, dass die über die ganze Welt verteilten Bodenstationen ebenfalls von hier aus betreut werden – und die Infrastruktur für die Satelliten-Missionen bereitgestellt wird. Ferri nennt als Beispiele die europäischen Raumfahrtprogramme Copernicus und Galileo.

Die Satelliten, die von Darmstadt aus gesteuert und betreut werden, dienen vor allem der Wissenschaft, der Erdbeobachtung, der Meteorologie, der Telekommunikation oder der Navigation. Der Mars, die Venus, Saturn, Jupiter und die Sonne wurden und werden von hier aus erforscht. Mit „Rosetta“ erreichte 2014 ein in Südhessen gesteuertes Raumfahrzeug einen Kometen – und „Philae“ landete darauf. Die Erdbeobachtungen liefern spannende Einblicke, beispielsweise in die Stickstoff-Konzentration über Europa, Erdbebenwellen in Italien oder die Stabilität von Hochhäusern in den USA. „Viele Firmen nutzen dieses Wissen“, sagt Ferri.

„Mir war gar nicht bewusst, dass so viel hier in Darmstadt passiert“, sagt Hildegard Klenk aus Mannheim. Und ihre Tochter, die in Eberswalde studiert, strahlt und ergänzt: „Das war klasse.“ Das findet auch der Wissenschaftler Armin Trunk aus Walldürn.

Und Dominik Langenhagen aus Schwetzingen ist fasziniert davon, „wie präzise hier gearbeitet wird, um die Satelliten millimetergenau auszurichten“. „Alles toll erklärt“, findet Jan Kümmel aus Bensheim. Das freut auch Paolo Ferri.

