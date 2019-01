Interesse an Landau

Kaiserslautern.Die Technische Universität Kaiserslautern (TUK) bewertet eine mögliche Fusion mit der Universität Koblenz-Landau grundsätzlich positiv. Allerdings beschränkt sich das Interesse der TUK auf den Standort Landau. Koblenz bleibe dabei außen vor. Das erklärte TUK-Präsident Helmut Schmidt gestern auf Anfrage dieser Zeitung. Eine Verteilung aller Studienfächer auf die jeweiligen Standorte sieht die Universität jedoch kritisch. Bei einer TUK-Senatssitzung am Mittwoch seien Szenarien besprochen worden, wie ein Fusionsprozess ablaufen könnte. „Davon ist aber nichts entscheidungsreif“, so Schmidt. Einen Entschluss treffe letztlich sowieso das Wissenschaftsministerium Rheinland-Pfalz.

Technik in die Vorderpfalz bringen

Die Idee einer Kooperation und später auch einer Fusion entstand durch einen Expertenbericht, der die Universitäten im Land bewertete. Kooperationen der TUK mit Lehreinrichtungen in Landau oder Germersheim seien hierbei Vorschläge zur „besseren Ausschöpfung der Potenziale“. Der Campus in Germersheim gehört jedoch zur Universität in Mainz. Entgegen verschiedenen Spekulationen gebe es hier bisher keine Verhandlungen. Schmidt: „Man möchte versuchen, technische Studieninhalte in die Vorderpfalz zu bringen.“ Seiner Meinung nach ist das jedoch weder in Kürze noch langfristig realisierbar. „Dafür sind die Standorte nicht ausgestattet. Das wäre zu teuer.“ jor

