Investitionen sinnvoll

Die neuesten Zahlen der Bundespolizei zu den Straftaten in Zügen und an Bahnhöfen in Baden-Württemberg sind ein Spiegelbild der Entwicklung einer Gesellschaft, in der Anstand und Respekt eine immer geringere Rolle spielt. Vor allem bei den Sachbeschädigungen gab es einen rasanten Anstieg. Graffiti, oder zerschnittene Sitze – Bahnmitarbeiter können ein Lied davon singen. Gerade während Großveranstaltungen wie Fußballspielen bekommen die Sicherheitsbehörden die Lage nicht in den Griff. Zwar unterstützt die Landespolizei die Bundespolizei, an Zahlen lässt sich der Erfolg aber nicht ablesen.

Die Deutsche Bahn verweist darauf, dass sie landesweit mit 200 Sicherheitskräften im Einsatz sei. Auf den ganzen Südwesten umgerechnet ist das jedoch ein Tropfen auf dem heißen Stein. Sinnvoll ist, dass die Bahn bis 2023 bundesweit 85 Millionen Euro in den Ausbau der Videoüberwachung investiert. Gerade nach Straftaten in vollen Zügen oder im dichten Gedränge an Bahnhöfen können Täter so besser überführt werden. Auch die differenzierte Betrachtung der Statistik ist wichtig. Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz machen einen großen Anteil aus – sind aber nicht Sache der Bahn.

Dienstag, 21.08.2018