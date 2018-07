Ist der Wels noch da?

Anzeige

Offenbach.Nachdem der angeblich kükenfressende Wels in einem Offenbacher Teich nicht gefangen werden konnte, prüft die Stadt, ob überhaupt noch Handlungsbedarf besteht. „Wir wissen nun dank der Aktion durch einen sehr erfahrenen Berufsfischer mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, dass es den erwarteten großen Wels in dem Gewässer nicht oder nicht mehr gibt“, sagte Stadtsprecher Fabian El Cheikh gestern. Am Samstag hatte der Fischer seine Netze in dem Teich im Dreieichpark ausgeworfen, machte aber statt eines erwarteten anderthalb Meter langen Raubfischs nur ein wesentlich kleineres Exemplar aus, das buchstäblich durch die Maschen schlüpfen konnte.

Anlieger und Besucher des Parks hatten berichtet, ein sehr großer Fisch habe Küken von Stockenten gefressen. Diese Küken gehören einer gefährdeten Art an, so dass sich die Umweltbehörden zum Handeln gezwungen sahen. „Dank der jüngsten Erkenntnisse haben die zuständigen Fachstellen nun etwas mehr Gewissheit und werden in aller Ruhe darüber beraten, ob aus Artenschutzgründen ein weiteres Handeln notwendig ist oder nicht“, sagte Stadtsprecher El Cheikh. Mit einer Entscheidung sei in den kommenden Tagen zu rechnen. lhe