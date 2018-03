Jäger beklagen Schonzeit von Waschbären

Anzeige

Wiesbaden/Kassel.Jäger in Hessen sehen die nahende Schonzeit für Waschbären mit Sorge. Ausgerechnet in den Sommermonaten seien die Räuber am aktivsten, sagt Markus Stifter, Sprecher des Landesjagdverbands. Die Zahl der abgeschossenen Waschbären ging zuletzt deutlich zurück – obwohl sie sich offenbar weiter verbreitet haben. Jäger würden die Tiere gern länger schießen, dürfen aber nicht – auch, weil die Effektivität der Jagd umstritten ist. Im Umgang mit dem Räuber herrscht in Hessen durchaus Hilflosigkeit.

Die Raubtiere, deren Fell im Gesicht wie eine Maske aussieht, sind Allesfresser. Sie bedienen sich an Mülltonnen, dringen gelegentlich in Häuser ein, plündern Nester und fressen andere Tiere. Das kann sie zu einem Ärgernis für Hausbesitzer und zu einer Bedrohung für seltene Vögel und Amphibien machen.

„Aktuell ist die Art bundesweit verbreitet und nicht effektiv zu dezimieren“, heißt es beim Hessischen Umweltministerium. Der Waschbär, ursprünglich in Nordhessen ausgesetzt, ist mittlerweile fast überall in Hessen zuhause. In welcher Zahl, ist unklar. Eine grobe Orientierung boten bisher die Abschusszahlen der Jäger. Doch die sinken – wegen der Schonfrist, nicht wegen weniger Waschbären, wie die Jäger betonen. Im vergangenen Jagdjahr (April 2016 bis März 2017) wurden in Hessen insgesamt 21 400 Waschbären geschossen, 6300 weniger als im Vorjahr. Zahlen zum ablaufenden Jagdjahr 2017/2018 gibt es noch nicht.