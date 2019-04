Jagd auf digitale Einbrecher

Wiesbaden.Ganze 99 Tage dauert es im Schnitt, bis ein erfolgreicher Cyberangriff überhaupt bemerkt wird. Markus Wiegand von dem gestern in Wiesbaden eröffneten „Cyber Competence Center“ Hessen vergleicht die virtuelle Attacke mit der Kriminalität in der analogen Welt: „Das müssen Sie sich einmal vorstellen: Ein Einbrecher würde 99 Tage in ihrer Wohnung bleiben.“ Dass die Zeitspanne deutlich verkürzt wird, ist eine von vielen Aufgaben, die das neue Zentrum zur Abwehr solcher Cyberangriffe übernehmen soll. „Ich wäre froh, wenn es in etwa fünf Jahren nur noch neun Tage sind“, setzt der hessische Innenminister Peter Beuth (CDU) den etwas mehr als 20 Mitarbeitern als ehrgeiziges Ziel.

Bis zum Jahresende sollen es 50 und bis 2021 rund 100 Mitarbeiter sein, die in der Einrichtung auf dem Gelände des Polizeipräsidiums Westhessen in Wiesbaden daran arbeiten. Vor allem aber sollen sie natürlich Cyberangriffe auf das Computernetz der hessischen Landesverwaltung und auch das der Kommunen abwehren. IT-Experten der Verwaltung, der Polizei und des nahegelegenen Landesamts für Verfassungsschutz arbeiten dabei eng zusammen. „Alleine unser Landesnetz wird täglich viele tausend Male angegriffen“, berichtet Beuth.

Zwar werden laut Wiegand 98 Prozent dieser Attacken schon auf dem Computer automatisch erkannt und abgewehrt. Doch die restlichen zwei Prozent sind nicht zu unterschätzen. Einmal habe ein Cyberangriff ein Gericht komplett lahmgelegt, weiß der Innenminister. Und er erinnert an den Fall von Anfang des Jahres, als ein 20-jähriger Schüler aus Hessen vertrauliche Daten vieler Politiker, Künstler und Journalisten über Twitter veröffentlicht hatte. Bereits dabei habe das zu diesem Zeitpunkt erst in Aufbau befindliche Zentrum mit dafür gesorgt, dass die Betroffenen in Hessen schnell über Art und Umfang des Datendiebstahls informiert wurden.

Rund um die Uhr erreichbar

Nach den Anfangsbuchstaben wird das Cyber Competence Center behördenintern bereits mit „Hessen 3C“ abgekürzt. Die dort tätigen Spezialisten analysieren die Netzangriffe nicht zuletzt anhand ständig erneuerter Grafiken, die eine verdächtige Häufung derartiger Aktivitäten anzeigen. Das Computernetz der Landesverwaltung verteidigen sie unmittelbar, die hessischen Städte und Gemeinden unterstützen sie ebenfalls. Das Zentrum ist auch zentraler Ansprechpartner für Unternehmen kritischer Infrastrukturen wie Stromversorger, Wasserwerke oder Krankenhäuser. Hier hätten Cyberattacken womöglich verheerende Folgen. Auch mittelständischen Betrieben sollen die Fachleute mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Auch eine mobile Einheit gehört zum Team und soll bei Bedarf vor Ort Hilfe leisten können. „Hessen 3C“ soll Tag und Nacht erreichbar sein. Analyse, Schadensbegrenzung und auch „digitalforensische“, also „gerichtsverwertbare“, Beweissicherung sind die Hauptaufgaben des mobilen Teams.

Ansonsten geht es um Spionageabwehr. Gerade in diesem Bereich ist die Mitarbeit des Verfassungsschutzes gefragt, dessen Landesamt in unmittelbarer Nähe angesiedelt ist. Experten des Landeskriminalamts sind ebenfalls mit von der Partie, schließlich geht es auch um Verbrechen wie Betrug und Erpressung im Internet.

Und noch eines ist Beuth wichtig: dass das Zentrum dazu beiträgt, die Sensibilität für Gefahren von Cyberkriminalität zu schärfen. Viele Angriffe würden nicht gemeldet. Angesichts der Schäden sei Scham aber fehl am Platz.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 09.04.2019