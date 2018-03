Jagd der Nilgänse in Hessen beendet

Anzeige

Frankfurt/Darmstadt.Bei der Jagd auf Nilgänse in einem Frankfurter Freibad sowie am Darmstädter Badesee Woog sind bis zum Ende der Saison Mitte Januar jeweils sechs Tiere geschossen worden. In den letzten Wochen der Saison sei keine geschossene Gans mehr hinzugekommen, sagte der für das Frankfurter Brentanobad beauftragte Jäger Axel Seidemann. Die Vögel seien mit einem Hund vergrämt worden und hätten gelernt, dass das Gelände ein für sie gefährliches Terrain sei. Die Nilgänse sollen vertrieben werden, weil sie als Gesundheitsgefahr gesehen werden. Zwei bis drei Gänsepaare seien ab und an auf dem Gelände gewesen, sagte Seidemann. Im Sommer hatten sich mehr als 100 Tiere versammelt. Nun müsse abgewartet werden, wie sich die Tiere verhielten, wenn das Wasser wieder eingelassen werde. lhe