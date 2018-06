Jede neunte Probe mit Mängeln

Anzeige

Mainz.Bei Fertiggerichten hatte die Lebensmittelkontrolle in Rheinland-Pfalz im vergangenen Jahr am häufigsten Grund für Beanstandungen. Mehr als jede fünfte Probe (21,1 Prozent) entsprach nicht den gesetzlichen Vorgaben, wie das Ernährungsministerium und das Landesuntersuchungsamt (LUA) gestern in Mainz mitteilten. Bei den Mängeln ging es meist um die fehlende Kennzeichnung etwa von Geschmacksverstärkern oder Substanzen, die Allergien auslösen können.

Insgesamt wies 2017 jede neunte Untersuchung Mängel nach. Von 20 193 Proben von Lebensmitteln, Kosmetika und Produkten des täglichen Bedarfs erfüllten 2338 oder 11,6 Prozent nicht die gesetzlichen Vorgaben. Die Beanstandungsquote ging im Vergleich zum Vorjahr um 0,6 Prozentpunkte zurück. „Unsere Lebensmittel sind sicher, auf einem sehr hohen Niveau“, sagte LUA-Präsident Stefan Bent. Das Landesuntersuchungsamt prüft die Proben, die von den rund 130 Lebensmittelkontrolleuren der Städte und Kreise gesammelt werden.

Nach einzelnen Warengruppen gab es in Klammern die folgenden jeweiligen Beanstandungsquoten: Fette und Öle (19,1 Prozent), Zuckerwaren (18 Prozent), Kosmetika (16,1 Prozent), Fleisch und Geflügel (15,6 Prozent), alkoholfreie Getränke (14,2 Prozent), Fisch und Krustentiere (11,9 Prozent), Obst und Gemüse (2,7 Prozent). Alle Hände voll zu tun hatte die Lebensmittelüberwachung im vergangenen Jahr mit dem Insektengift Fipronil in Eiern und Eiprodukten – Ursache war die Verwendung eines Reinigungsmittels mit Fipronil auf Geflügelhöfen vor allem in den Niederlanden. lrs