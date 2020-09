„Jeder Einzelfall ist einer zu viel“

Stuttgart.Wie verbreitet ist Rechtsextremismus in den Reihen der Polizei? Nach der Aufdeckung rechtsextremer Chatgruppen bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen unter Beteiligung von mindestens 29 Polizeibeamten sehen sich Innenministerium und Polizeispitze in Baden-Württemberg mit der Frage konfrontiert, ob es auch hierzulande Hinweise auf rechtsextremistische Strukturen in den Reihen der Polizei gibt.

Die Antwort von Innenminister Thomas Strobl (CDU) und Landespolizeipräsidentin Stefanie Hinz ist deutlich: „Unsere Landespolizei hat kein strukturelles Rassismus- oder Diskriminierungsproblem“, zeigte sich Hinz gestern auf Anfrage in Stuttgart überzeugt. „Extremismus-prävention und die Bekämpfung von Antisemitismus sind fester Bestandteil der Aus- und Fortbildung jedes Polizeibeamten“, sagte Hinz.

15 Beschwerden pro Halbjahr

Hinz verweist darauf, dass es seit 2015 landesweit insgesamt lediglich 163 Beschwerden über diskriminierendes Verhalten von Polizeibeamten gegeben habe – im Schnitt also rund 15 Beschwerden pro Halbjahr bei rund 33 000 Beschäftigten der Landespolizei. Die seit Anfang 2015 vorliegenden 26 Disziplinarfälle mit dem Vorwurf diskriminierenden Verhaltens würden damit rund 0,1 Prozent der etwa 24 500 Polizeibeamten betreffen. „Das Ergebnis ist sehr eindeutig“, sagte Strobl. Für Extremismus, für Rassismus, für Antisemitismus gibt es bei der baden-württembergischen Landespolizei keinen Platz.“

Dabei gibt es auch im Südwesten Einzelfälle. Erst im Februar waren im badischen Lahr sieben Polizeianwärter an der Hochschule der Polizei aufgeflogen und entlassen worden, die in einer WhatsApp-Gruppe rassistische, antisemitische und frauenfeindliche Nachrichten und Bilder ausgetauscht hatten. „Jeder Einzelfall ist genau einer zu viel“, sagte Strobl. Er kündigte konsequentes Durchgreifen für jeden Fall an, bei dem ein Polizist rechtsextremes Gedankengut äußere.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.09.2020