Jeder fünfte lebt in einer Großstadt

Stuttgart.Fast jeder fünfte Baden-Württemberger lebt in einer der neun Großstädte des Landes mit mehr als 100 000 Einwohnern. In den vielen kleinen Ortschaften dagegen wohnen nur vergleichsweise wenige Menschen, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Stuttgart mitteilte.

Demnach lebt in den rund 500 Kommunen mit weniger als 5000 Einwohnern nur jeder siebte Baden-Württemberger. Die Bevölkerung konzentriert sich damit stark in wenigen Ballungszentren. In den 1101 Kommunen im Land wohnen den Angaben zufolge rund 11,1 Millionen Menschen. Damit wohnen in einer Gemeinde im Durchschnitt fast 4800 Menschen. lsw

© Mannheimer Morgen, Freitag, 06.03.2020