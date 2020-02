„Jeder muss liefern“

Andreas Schwarz zählt bei den Südwest-Grünen zur Führungsreserve für die Zeit nach Winfried Kretschmann. Nach der Landtagswahl 2016 wurde der 40-Jährige Vorsitzender der Landtagsfraktion und muss seither die parlamentarische Mehrheit für den Regierungschef organisieren.

Seine politischen Sporen hat sich Schwarz in der Kommunalpolitik verdient: Als 16-jähriger wurde er Jugendgemeinderat in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen), mit 20 rückte er als reguläres Mitglied in den Stadtrat auf und wurde mit 26 Jahren Vorsitzender der Grünen-Ratsfraktion.

Schwarz ist Wirtschaftsjurist. Beim Verband Region Stuttgart war er vier Jahre Referent. Er ist verheiratet und hat eine Tochter. In der Freizeit ist der Zwei-Meter-Mann gerne mit dem Rennrad unterwegs. pre