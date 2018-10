Jeder Vierte betroffen

Frankfurt.Die Digitalisierung lässt auch in Hessen immer mehr Jobs wackeln. Besonders gefährdet sind nach einer gestern vorgestellten Studie einfache Tätigkeiten und solche, die einem festen Schema folgen. Die größten Automatisierungsmöglichkeiten gebe es daher in der Fertigung und bei einfachen Helfertätigkeiten, folgern die Wissenschaftler des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). Eher weniger Sorgen um ihre Jobs müssen sich Beschäftigte machen, die im Gesundheits- und Sozialwesen oder in Erziehung und Unterricht arbeiten.

Im Vergleich zu einer ersten Studie von 2016 hat sich die Anzahl der Beschäftigten, deren Jobs automatisiert werden könnten, vergrößert. Nach Ansicht der Wissenschaftler sind das in Hessen rund 584 000 Beschäftigte und damit fast jeder Vierte (24 Prozent). Die Verteilung ist dabei regional unterschiedlich. In Regionen mit vielen produzierenden Betrieben wie dem Kreis Kassel, Hersfeld-Rotenburg und dem Lahn-Dill-Kreis ist je etwa ein Drittel der Jobs betroffen. In den Dienstleistungsmetropolen des Rhein-Main-Gebiets sind es nur um die 18 Prozent.

Viele Veränderungen

Die IAB-Forscher wiesen darauf hin, dass es bei der Einführung neuer Technologien nicht allein auf die technische Machbarkeit ankomme. Die fortschreitende Digitalisierung werde aber für die meisten Beschäftigten Veränderungen bringen. „Es ist falsch, technischen Fortschritt und fortschreitende Digitalisierung ausschließlich als Bedrohung wahrzunehmen“, erklärte der Chef der Arbeitsagentur-Regionaldirektion Hessen, Frank Martin. „Viel sinnvoller ist es, sich auf die kommenden Veränderungen einzustellen und am Ball zu bleiben.“ lhe

© Südhessen Morgen, Freitag, 19.10.2018