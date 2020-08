Jedes zweite Hanfprodukt als unsicher beanstandet

Stuttgart.Unkrautrückstände im Oreganogewürz, Schimmelpilze im Granatapfelsaft oder Desinfektionsmittel im Pangasiusfilet. Die Lebensmittelüberwacher haben auch 2019 in Baden-Württemberg höchst unappetitliche Zustände in den 80 000 besuchten Betrieben vorgefunden. 871 wurden sofort geschlossen, vor allem Restaurants, Bäckereien und Metzgereien. „Ich finde es bemerkenswert, dass es immer noch Gastronomen gibt, die Lebensmittel mit Schimmel in ihren Lagern haben“, sagte Verbraucherminister Peter Hauk (CDU).

Die Beanstandungen seien nicht repräsentativ für die 240 000 Lebensmittelbetriebe, betonte Hauk bei der Vorstellung des Tätigkeitsberichts. Die Kontrolleure gingen gezielt dort hin, wo sie Probleme vermuten. Dazu kommen Schwerpunktaktionen.

Letztes Jahr standen hanfhaltige Lebensmittel und Kosmetika im Fokus. Fast jede zweite der 49 Proben wurde beanstandet. Oft ging es dabei um zu hohe Gehalte des Rauschmittels THC. In 29 Fällen ging es um Extrakte aus der Hanfpflanze sowie daraus gewonnene cannabinoidhaltige Produkte, die damit nicht als Lebensmittel eingestuft werden konnten. Das Fazit laut Bericht: „Ein Hype mit Gesundheitsrisiko.“

Bei der Schwerpunktaktion Oregano wurden 71 Prozent der untersuchten Proben wegen eines leberschädlichen und möglicherweise krebserregenden Giftes beanstandet. Die Ursache seien vermutlich mitgeerntete Unkräuter. Da könne Unkenntnis der Produzenten eine Rolle spielen, erläuterte Hauk. Eine Verbrauchertäuschung seien dagegen die Beimengungen von minderwertigen Ersatzpflanzen bis zu einem Anteil von 65 Prozent.

Gezielt haben die Kontrolleure auch 32 Granatapfelsäfte unter die Lupe genommen, weil die roten Früchte oft von Schimmelpilzen befallen sind. In 84 Prozent der Proben wurden die Richtwerte überschritten, bis zum 14-fachen. „Somit ergibt sich bei Granatapfelsaft eine sehr unerfreuliche Situation hinsichtlich der Belastung mit Schimmelpilzen“, heißt es im Bericht.

Nahezu alle (19 von 20) untersuchten Proben von Paprikapulver hatten Pestizidrückstände, die über den gesetzlich erlaubten Höchstgehalten lagen. Die Experten vermuten, dass unsachgemäß gespritzt wurde. Die gute Nachricht sei dabei, dass alle Proben gesundheitlich unbedenklich waren.

Dagegen wurden etliche Pangasiusfilets aus dem Verkehr gezogen, weil bei den Untersuchungen Rückstände von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln gefunden wurden. Zwei von 17 Proben wurden als gesundheitsschädlich beurteilt, drei weitere als nicht zum Verzehr geeignet.

