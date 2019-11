Joachim Paul verzichtet auf Kandidatur

Mainz.Überraschende Wende kurz vor dem Parteitag: Joachim Paul (Bild) verzichtet auf eine Kandidatur für den Posten des Landeschefs der AfD in Rheinland-Pfalz und lässt dem Landtagsabgeordneten Michael Frisch den Vortritt. Diese Entscheidung sei in enger Absprache mit Frisch gefallen, sagte Paul am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Er verzichte explizit zugunsten Frischs, betonte Paul. Der 49-jährige Paul nannte keine Details für seinen Entschluss und sagte: „Da stehen mehrere Überlegungen im Raum.“ Er werde aber bei dem Parteitag in Bingen an diesem Samstag für den Landesvorstand kandidieren. Damit dürfte alles auf den 62-jährigen Frisch als Nachfolger des bisherigen Landeschefs Uwe Junge hinauslaufen. Junge kandidiert Ende November für den Bundesvorstand. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 16.11.2019