Jobticket enttäuscht bisher

Stuttgart.Trotz der Erhöhung des Zuschusses kommt das Jobticket für die Landesbediensteten in Baden-Württemberg nur langsam voran. Die Nutzung bleibt weit unter den Erwartungen von Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne), der für den Umstieg auf Busse und Bahnen 15 Millionen Euro jährlich im Haushalt zur Verfügung stellt. Im ersten Jahr nach der Einführung wurden nur 5,4 Millionen Euro (36 Prozent) abgerufen. Die Abrechnung für 2017 steht noch aus. Klar ist aber, dass mehr als die Hälfte des Geldes übrig geblieben ist.

Zu einer „Pilotregion für eine nachhaltige Mobilität“ wollte Hermann Baden-Württemberg mit dem Anfang 2016 eingeführten Jobticket machen. Kein anderes Bundesland biete seinen Mitarbeitern ein vergleichbares Angebot für den Weg zur Arbeit mit Bus und Bahn. 20 Euro lobte die damalige grün-rote Landesregierung monatlich für die Mitarbeiter aus, die sich eine Jahreskarte für den öffentlichen Nahverkehr kaufen. Nach zwölf Monaten nutzten gerade einmal 21 540 Landesbedienstete das Jobticket BW. Im vergangenen Herbst besserte Hermann deshalb nach. Der auf 25 Euro erhöhte Zuschuss hat den Absatz aber nicht beflügelt: Aktuell sind 26 730 Jobtickets unterwegs. Nicht einmal jeder Zehnte der 279 000 Angestellten und Beamten nutzt eines.

Erhebliche Mitnahmeeffekte

Wie viele Bedienstete tatsächlich das Auto stehenlassen, ist unklar. In der Region Stuttgart und in Zügen der Deutschen Bahn bekamen Pendler schon vorher Zuschüsse. Dazu kommen Mitnahmeeffekte in anderen Regionen. Wer früher auf eigene Kosten mit Bahn und Bus zur Arbeit fuhr, nimmt nun gerne den Zuschuss mit. In einer Zwischenbilanz hatte Hermann im letzten Herbst eingeräumt, dass nicht einmal die Hälfte der Antragsteller Neukunden waren, die vorher keinen Dauerfahrschein hatten. In einer Befragung hätten 23 Prozent angegeben, dass sie vor dem Kauf des Jobtickets mit dem Auto zur Arbeit gefahren sind.