Journalist Kropp tot

Ludwigshafen.Der Journalist Kristian Kropp (Bild) ist tot. Das teilte der Radiosender RPR 1 am Montag mit. Demnach erlag Kropp mit 55 Jahren einer langen, schweren Krankheit.

Kropp begann 1984 als Volontär bei der „Rhein-Neckar-Zeitung“ in Heidelberg, ehe er zwei Jahre später Redakteur beim Ersten Privaten Fernsehen in Ludwigshafen wurde. Von 1988 an arbeitete er fünf Jahre lang unter anderem als Chefreporter beim Sender Radio Regenbogen in Mannheim, der wie auch diese Zeitung der Mediengruppe Dr. Haas angehört. Nach sieben Jahren bei Antenne Niedersachsen in Hannover gründete Kropp 2000 in Stuttgart den Jugendsender bigFM, dessen Geschäftsführer er bis zuletzt war. 2009 wurde er auch Geschäftsführer der RPR-Unternehmensgruppe und von Radiocom, einer privaten Vermarktungsplattform für Radiosender in Ludwigshafen. seko (Bild: RPR 1)

