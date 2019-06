Jugendhaft wegen Beteiligung am IS

Koblenz.Wegen der Beteiligung an der Terrormiliz IS sowie dem Umgang mit einer Kriegswaffe hat das Oberlandesgericht (OLG) Koblenz einen Syrer zu einer Jugendstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt. Der Angeklagte soll als Jugendlicher 2013 in der Region Homs ein 20-tägiges Trainingslager durchlaufen und sich Ende 2013 bis Mitte 2014 an der Terrormiliz beteiligt haben. Er soll während Gefechten Stellungen des IS verteidigt und Transportfahrten übernommen haben.

Er war dem OLG zufolge bei beiden Einsätzen im Besitz eines Sturmgewehrs. Einen Einsatz der Waffe hat das Gericht aber nicht festgestellt. Sein Alter gab die Generalstaatsanwaltschaft Ende 2018 mit „möglicherweise 22“ an. lrs

