Junge Frauen dringend gesucht

Stuttgart.Mit Hochdruck suchen alle Parteien noch Kandidaten für die baden-württembergische Kommunalwahl Ende Mai. Spätestens am 28. März müssen die Listen eingereicht werden. Mehr als 20 000 Mandate für Gemeinde- und Kreisräte sind am 26. Mai zu vergeben, es braucht aber ein Mehrfaches an Bewerbern. „Alle merken, dass es grundsätzlich schwieriger ist, Kandidaten zu finden“, räumt Sascha Binder ein, der Generalsekretär der Südwest-SPD. Besonders gesucht sind vielerorts junge Frauen.

Im Wahlkampf wollen die Strippenzieher aber keine Schwäche zeigen. „Es ist nicht so schlimm, wie es in der Öffentlichkeit dargestellt wird“, sagt CDU-Generalsekretär Manuel Hagel zum Stand der Nachwuchssuche eine Woche vor Torschluss. Er weiß von Ortsvereinen, die Schwierigkeiten haben. In den Städten gebe es umgekehrt manchmal mehr Interessenten als Plätze. Man müsse mehr erklären, um Bewerber zu überzeugen, gibt er zu.

„Insgesamt gelingt es uns, die Begeisterung für ein politisches Ehrenamt zu wecken“, betont Hagel. Gut 80 Prozent der CDU–Listen für Gemeinderäte und Kreistage seien komplett. Damit sei man sogar ein wenig weiter als vor der letzten Kommunalwahl 2014. Damals kam die CDU auf 28,3 Prozent der Stimmen.

Das schwierige Verhältnis der Bürger zur Kommunalpolitik zeigt sich auch in der Wahlbeteiligung. 2014 lag diese erstmals unter der 50-Prozent-Marke. Bei der Europawahl am selben Tag waren es drei Prozentpunkte mehr. Zum Vergleich: 20 Jahre vorher beteiligten sich 66 Prozent der Baden-Württemberger bei der Wahl von Stadt- und Kreisräten.

Traditionell stark sind in den Städten und Gemeinden die Wählervereinigungen, über die sich parteiunabhängige Bürger bewerben. Über 31 Prozent der Stimmen sammelten solche Listen besonders in kleineren Orten vor fünf Jahren ein.

Eine beträchtliche Lücke tut sich bei den Grünen auf, die unter Führung von Ministerpräsident Winfried Kretschmann auf Landesebene bei 30 Prozent liegen, bei der letzten Kommunalwahl jedoch nur auf 11, 5 Prozent kamen. Grünen-Landeschef Oliver Hildenbrand will nun die Präsenz in den Kommunalparlamenten deutlich steigern. „Die Suche nach Kandidaten fällt uns jedenfalls leichter“, berichtet er. Die Zahl der kommunalen Listen könnten die Grünen von 360 auf 400 steigern.

SPD-Mann Binder will am 26. Mai den Platz vor den Grünen verteidigen. 17,7 Prozent der Stimmen hatte die SPD vor fünf Jahren erreicht, ehe sie bei der Landtagswahl auf 12,7 Prozent absackte. „Wir wollen den Schwung aus den Städten mitnehmen in die zwei Jahre bis zur Landtagswahl“, sagt Binder. Die Zahl der Listen werde man halten können, obwohl es schwieriger sei, neue Kandidaten zu finden. Er verweist auf den politischen Gegenwind aus Berlin. Trotzdem ist Binder überzeugt, dass „wir auf jeden Fall mehr Listen haben als die Grünen“.

Weiße Flecken bei der AfD

AfD-Vorstandssprecher Thilo Rieger räumt ein, dass seine Partei große Schwierigkeiten bei der Kandidatensuche hat. In Oberschwaben tritt die AfD bei zwei Kreistagen gar nicht an, andernorts sind Plätze auf den Listen frei geblieben. Das gelte auch für kleine und mittlere Gemeinden. „Wir haben die Listen nicht mit Gewalt besetzt“, sagt er. Sonst habe man fünf Jahre lang Probleme mit unpassenden Vertretern in den Gemeinderäten. „In großen Städten haben wir die Listen voll“, betont er.

Rückenwind verspüren die Liberalen. „Bei uns läuft es deutlich besser als 2014“, betont ein Parteisprecher. Vor fünf Jahren war die FDP gerade aus dem Bundestag geflogen, was Spuren bis in die Kommunalwahl hinterlassen hat. Landeschef Michael Theurer freut besonders, dass sich diesmal auch neue Gemeinderatslisten bilden: „Die Liberalen haben stabil an Unterstützung gewonnen.“

