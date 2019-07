Junge Löwin eingeschläfert

Die Löwen Yaro, Kiron und Mira in ihrem Gehege im Frankfurter Zoo. © dpa

Frankfurt.Rund 15 Monate nach der Geburt der Frankfurter Löwen-Drillinge hat der Zoo eines der Jungtiere wegen einer Schädel-Missbildung einschläfern müssen. Die kleine Löwin „Mira“ sei zuvor monatelang wegen Auffälligkeiten in der Bewegungskoordination und anderer neurologischer Symptome behandelt worden, teilte der Zoo am Mittwoch in Frankfurt mit. Untersuchungen hätten dann die Missbildungen offenbart. Alle Bemühungen, „Miras“ Gesundheitszustand zu verbessern, blieben erfolglos.

Auch Zoo-Besucher hätten in den vergangenen Wochen gemeldet, dass sich „Mira“ taumelnd und unsicher bewege. „Da nicht auszuschließen war, dass Mira auch unter starken Kopfschmerzen litt und eindeutig klar war, dass sie keine Chance auf ein normales soziales Löwenleben hatte, mussten wir in Abstimmung mit dem Zuchtbuch für Asiatische Löwen und den zuständigen Veterinärbehörden die Entscheidung treffen, Mira zu erlösen“, erklärte Zoodirektor Miguel . Die Löwin sei am Dienstag (30. Juli) eingeschläfert worden. Casareslhe

