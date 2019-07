Justizvollzug beklagt rund 315 000 Überstunden

Stuttgart.Die Justizvollzugsbeamten in Baden-Württemberg schieben einen riesigen Berg an Überstunden vor sich her. Zum 1. Januar 2019 waren es nach Informationen dieser Zeitung 315 240 Überstunden. Im Schnitt kommen auf jeden der 3846 Justizvollzugsbediensteten im Südwesten knapp 82 Stunden.

Dies schreibt das Stuttgarter Justizministerium in der Antwort auf eine SPD-Landtagsanfrage, die dieser

...