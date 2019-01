Kabinett plant Nachzahlung

Stuttgart.Die grün-schwarze Landesregierung will nach Informationen dieser Zeitung bei ihrer auswärtigen Kabinettssitzung in Brüssel am kommenden Dienstag den Weg freimachen für Nachzahlungen in Höhe von rund 210 Millionen Euro an Beamte und Richter aus dem Südwesten. Hintergrund ist, dass die 2013 eingeführte Absenkung der Eingangsbesoldung für junge baden-württembergische Beamte vom Bundesverfassungsgericht im November 2018 für verfassungswidrig erklärt wurde. Der betroffene Personenkreis erhielt in den ersten drei Dienstjahren acht Prozent weniger Gehalt. Bei niedrigeren Besoldungsgruppen waren es vier Prozent.

Mehrere Anträge

Die entgangene Bezahlung seit 2013 will Grün-Schwarz nun rückwirkend erstatten. „Insgesamt sind nach Mitteilung des Landesamts für Besoldung und Versorgung rund 20 000 Widersprüche oder Anträge gestellt worden, die zu einem großen Teil auch den Zeitraum vor 2015 betreffen“, heißt es in der Kabinettsvorlage von Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne). Zunächst war geplant, dass bis einschließlich 2015 nachgezahlt werden solle. Das Land will allerdings auch Nachzahlungsansprüche von Beamten und Richtern erfüllen, die sich auf „die Jahre 2013 oder 2014“ beziehen. Nicht nur dem Land, sondern auch den Kommunen entstehen zusätzliche Kosten von geschätzt rund 210 Millionen Euro, so Sitzmann. Es gilt als sicher, dass das Kabinett das Vorgehen beschließt. mis

