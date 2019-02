Kadaver wird untersucht

Freiburg.Bei dem im Hohenlohekreis überfahrenen Vierbeiner könnte es sich um den vermisste Wolf aus dem Wildpark Knüll handeln. Ein Sprecher des Schwalm-Eder-Kreises sagte gestern, dass diese Möglichkeit besteht. Noch ist unklar, ob das tote Tier tatsächlich ein Wolf ist. „Wir halten es für sehr wahrscheinlich“, sagte eine Sprecherin der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Freiburg auf Anfrage. Der Kadaver habe sich in einem schlechten Zustand befunden.

Der Vierbeiner war in der Nacht zum Dienstag auf der A6 bei Öhringen im Hohenlohekreis tödlich verletzt worden. Die Stelle liegt in der Nähe mehrerer Orte im Neckar-Odenwald-Kreis. Dort war schon am Wochenende ein Wolf gesichtet worden. Nun soll das Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin klären, ob es sich bei dem toten Tier um einen Wolf handelt. dpa

