Kämpfer des IS?

Koblenz/Stuttgart.Wegen einer möglichen Unterstützung des Islamischen Staats (IS) stehen zwei Männer in Stuttgart und Koblenz vor Gericht. Der Syrer hat zu Beginn des Koblenzer Prozesses den Vorwurf zurückgewiesen, vor seiner Flucht nach Deutschland für die Terrormiliz Islamischer Staat gekämpft zu haben. „Ich habe mich an keinem Kampf beteiligt“, sagte der 27-Jährige gestern vor dem Oberlandesgericht laut einem Dolmetscher. „Das ist absurd.“Er sei von einem Zeugen aus seinem Heimatdorf, der inzwischen ebenfalls in Deutschland lebt, denunziert worden. Der Angeklagte ergänzte, er habe mit dem Zeugen einst in Syrien Streit gehabt.

In Stuttgart wirft die Bundesanwaltschaft einem 34-Jährigen vor, online um Mitglieder und Spenden für den IS geworben zu haben. Über eine deutschsprachige „Medienstelle“ soll er Propagandamaterial verbreitet haben, darunter ein Video mit Enthauptungen. Der Deutsch-Algerier soll außerdem von 2015 bis 2017 Profile für soziale Netzwerke sowie E-Mail-Adressen eingerichtet haben, mit denen Islamisten geheim miteinander kommunizieren konnten. Die Verlesung der Anklage verzögerte sich am ersten Prozesstag, nachdem der Pflichtverteidiger die Aussetzung der Verhandlung beantragt hatte. lsw

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.01.2019