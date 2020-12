Kampf gegen Angsträume

Stuttgart.Dunkle Ecken in Innenstädten oder öffentliche Plätze mit vielen angetrunkenen Feiernden gelten als Angsträume, besonders für Frauen. Spektakuläre Ereignisse wie die Stuttgarter Krawallnacht Ende Juni oder die Gruppenvergewaltigung in Freiburg beeinträchtigen das Sicherheitsgefühl der Menschen zusätzlich. Schon in ihrem Koalitionsvertrag 2016 hatte sich die grün-schwarze Koalition darauf festgelegt, in Baden-Württemberg die Sicherheit im öffentlichen Raum zu stärken. An diesem Dienstag hat Innenminister Thomas Strobl (CDU) den Abschlussbericht der Projektgruppe präsentiert. Das vom Ministerrat verabschiedete Maßnahmenpaket enthält ein Förderprogramm zur Verbesserung der Sicherheit durch bauliche Maßnahmen, zum Beispiel durch bessere Beleuchtung.

Die Expertengruppe hat in ihrem 45-seitigen Abschlussbericht einen Mix aus Prävention und Repression vorgeschlagen. Nachdem die Attacken mit Messern deutlich zugenommen hatten, forderte Justizminister Guido Wolf (CDU) eine schärfere Bestrafung solcher Täter. Körperverletzungen mit Messern sollen künftig als Verbrechen behandelt und das Strafmaß auf mindestens ein Jahr angehoben werden. Die Sicherheitsexperten plädieren dafür, die Regelung auf gefährliche Gegenstände im öffentlichen Raum insgesamt auszudehnen. Als Teil der Prävention nennt das Innenministerium auch die intelligente Videoüberwachung in Mannheim.

Mehr Sicherheit im Nachtleben

Unter dem Stichwort „Sicheres Nachtleben“ entwickelte die Arbeitsgruppe Vorschläge, wie Gastronomen und Disco-Betreiber Belästigungen gegenüber Frauen eindämmen können. Das Sozialministerium arbeitet zudem an einem Konzept, um verhaltensauffällige Personen besser in die Gesellschaft zu integrieren. Die Betroffenen sollen im öffentlichen Raum niederschwellig angesprochen werden, um ihnen zum Beispiel Möglichkeiten des betreuten Wohnens anzubieten.

Als „dauerhafte ministerielle Aufgabe“ beschreibt Strobl die städtebauliche Kriminalprävention. So wurde im Stuttgarter Schlossgarten nach den Ausschreitungen im Juni die Beleuchtung verbessert. Die Pläne dazu lagen vor den Krawallen jahrelang in den Schubladen, weil sich Stadt und Land nicht einig wurden.

Handlungsbedarf sehen die Experten auch im öffentlichen Personenverkehr. Das Ziel müsse zusätzliches Sicherheitspersonal in den Zügen sein. Dazu sollten die Verträge mit den 22 Nahverkehrsverbünden angepasst werden, schlagen sie vor. Bei neuen Schienenfahrzeugen sollte schon bei der Gestaltung dafür gesorgt werden, dass es keine schlecht einsehbaren Ecken gibt. Zum Elf-Punkte-Katalog gehört auch der verschärfte Kampf gegen Autoposer, die mit hochgerüsteten, lauten Fahrzeugen die Straßen unsicher machen. In einem Erlass haben die Arbeitsgruppe für die kommunale Verwaltung und die Polizei Ermittlungsansätze dagegen gesammelt.

CDU-Sicherheitsexperte Thomas Blenke lobte das Zusammenwirken der Ressorts. Der Landtagsabgeordnete betonte: „So unterschiedlich die Ursachen für Kriminalität und Ordnungsstörungen sind, so vielfältig müssen auch die Maßnahmen sein, um mittels guter Präventionsarbeit Angsträume auf öffentlichen Bereichen erst gar nicht entstehen zu lassen.“

Neue Cyberagentur

Der Ministerrat hat zudem einen Gesetzentwurf zur Gründung einer Agentur für Cybersicherheit auf den Weg gebracht. Die soll bestehende Einrichtungen vernetzen, erläuterte der Innenminister. Für Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) handelt es sich um eine „sehr wichtige Initiative“. Allein im 3. Quartal seien bei Einrichtungen des Landes 47,6 Millionen Mails eingegangen, von denen nur gut neun Millionen regulär gewesen seien. Es habe 170 000 Versuche gegeben, per E-Mail Schadsoftware auf die Rechner zu bringen. Es gebe dringenden Handlungsbedarf. Die geplante Agentur soll 80 Stellen bekommen.

