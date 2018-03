Kampf gegen den Judenhass

Anzeige

Blume, der weiterhin das Referat „Nichtchristliche Religionen“ in Kretschmanns Staatskanzlei leiten wird, soll Ansprechpartner für jüdische Gruppen sein, aber auch von Moscheegemeinden, Kommunen, Schulen und von Abgeordneten. Für das nächste Jahr hat er einen ersten Arbeitsbericht angekündigt.

Mit Ausnahme der AfD unterstützen alle anderen im Landtag vertretenen Parteien die Berufung. „Gesellschaft und Politik sind im Kampf gegen den Antisemitismus verstärkt gefordert“, betont FDP-Landtagsfraktionschef Hans-Ulrich Rülke.

AfD schert aus

Dagegen hält AfD-Fraktionschef Bernd Gögel den Beauftragten für überflüssig. Seiner Ansicht nach untergräbt ein Antisemitismusbeauftragter „einmal mehr das Vertrauen der Menschen in den deutschen Rechtsstaat“. Für Übergriffe durch muslimische Zuwanderer gebe es genügend Sanktionsmöglichkeiten. Gögel warf den „Kartellparteien“ vor, sie würden ihre Mitverantwortung an der „Flutung des Landes durch über eine Million Menschen aus Ländern, in denen Antisemitismus pseudoreligiöser Staatskult ist,“ kaschieren.

Für Kretschmann ist das Auftreten der AfD im Landtag „sehr schwer zu ertragen“. Blume erinnert an Äußerungen des fraktionslosen Abgeordneten Wolfgang Gedeon, der immer noch AfD-Parteimitglied ist. Er habe die 1800 Seiten seines publizistischen Werks gelesen: „Herr Gedeon hat ein geschlossenes antisemitisches Weltbild.“

Antisemitismus wird nach Ansicht des Religionswissenschaftlers über Mythen von einer Generation an die nächste weitergegeben. „Wir müssen rein in die Schulen und ran an die Familien“, sagt Blume. Die Israelitische Kultusgemeinde Baden habe dafür ein wegweisendes Projekt entwickelt. Sie schickt junge Juden in Schulen, um mit den Gleichaltrigen zu diskutieren.

Bewusst siedelt die grün-schwarze Koalition nach Kretschmanns Worten den Beauftragten in der Regierungszentrale an. Blume und seine Mitarbeiter sollen alle Ministerien einbinden. Wenn zum Beispiel eine jüdische Schülerin gemobbt werde, könne das nicht der Beauftragte abstellen, sondern nur der vom Kultusministerium eingeschaltete Schulleiter. Die schnelle und zielführende Bearbeitung spreche für diese Lösung und gegen eine ehrenamtliche Person mit großer Bekanntheit und Renommee.

Vor Baden-Württemberg hat bereits Rheinland-Pfalz einen Antisemitismusbeauftragten eingesetzt. Im Bundestag ist eine solche Stelle beschlossene Sache.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 14.03.2018