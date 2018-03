Anzeige

Wiesbaden.Jahrelang erschien es wie ein Naturgesetz: Mit der steigenden Zahl von Autozulassungen und entsprechend höherem Verkehrsaufkommen stieg auch die Zahl der Unfälle auf den Straßen und folglich die der Toten und Schwerverletzten. Doch der Trend ist zumindest in Hessen durchbrochen. Innenminister Peter Beuth (CDU) meldete gestern in Wiesbaden: Im vergangenen Jahr ging die Zahl der Verkehrstoten in Hessen auf den niedrigsten Stand seit Beginn der Verkehrszählung zurück, und es gab auch weniger Schwerverletzte bei Unfällen. Er sprach von einer „erfreulichen Bilanz“ und hob besonders hervor: Erstmals ist 2017 auf hessischen Straßen kein einziges Kind ums Leben gekommen. Und das alles bei erneut gestiegenem Verkehrsaufkommen und wiederum mehr Neuzulassungen von Kraftfahrzeugen. Entsprechend gab es auch alles in allem mehr Unfälle, nämlich 150 014 - ein Anstieg von 6,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Kampagnen zeigen Wirkung

Die Frage nach dem Bußgeld Die Bußgelder für die Behinderung von Rettungsgassen in Deutschland sind bereits im vergangenen Jahr von 20 auf mindestens 200 Euro verzehnfacht worden. Außerdem droht den Betroffenen ein Monat Fahrverbot. Doch „auch 200 Euro sind schnell bezahlt“, sagt der Geschäftsführer des Landesfeuerwehrverbands Hessen mit Sitz in Kassel, Harald Popp. Eine Strafe müsse „richtig weh tun“, argumentiert er. Popp verweist auf das Beispiel Österreich, wo dafür 1200 bis 1500 Euro Bußgeld fällig würden. kn

Doch das Erfreuliche ist, dass die weitaus größte Zahl davon mit Sachschäden oder Leichtverletzten vergleichsweise glimpflich abging. Die Zahl der Verkehrstoten sank gegenüber dem Vorjahr von 232 auf 213 und damit ein Allzeittief. Im Zehn-Jahres-Vergleich beträgt der Rückgang sogar rund ein Drittel. Und die Zahl der Schwerverletzten ging 2017 um 145 auf jetzt noch 4644 zurück.

Für die positive Entwicklung machen Beuth und Landespolizeipräsident Udo Münch eine Reihe von Gründen verantwortlich. Zum einen zeigten die verstärkte Prävention und Aufklärung Wirkung, zum anderen aber auch der verstärkte Kontrolldruck der Polizei, verbesserte Technik im Fahrzeug und nicht zuletzt die in der Regel schnelle Ankunft der Rettungskräfte am Unfallort. Hier zeigten die seit 2015 laufenden Kampagnen zur Bildung von Rettungsgassen und die verstärkten Aufrufe in den Medien dazu Wirkung. Allerdings gibt es nach wie vor noch Unbelehrbare, die sich der schnellen Bildung solcher Rettungsgassen entziehen und damit letztlich Menschenleben gefährden.