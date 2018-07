Kampf gegen Taubenplage

Anzeige

In Darmstadt betreibt das Tierheim drei Taubenschläge, ein Schädlingsbekämpfungsunternehmen ein viertes. Das Darmstädter Umweltamt schätzt, dass in der Stadt etwa 5000 Tauben leben – das sind fast so viele wie in der Frankfurter Innenstadt. lhe

© Südhessen Morgen, Freitag, 06.07.2018