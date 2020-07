Kampf gegen zu grelles Licht

Fulda.Lichtverschmutzung wird vor allem aus der Vogelperspektive sichtbar. Sabine Frank veranschaulicht das gern mit aus einem Flugzeug aufgenommenen Bildern. Darauf sind größere Städte auch in der Dunkelheit wegen der vielen Lichtquellen deutlich zu erkennen. Wie helle Adern zeichnen sich Straßen und Siedlungen, vor allem aber Gewerbegebiete ab. Was für manch einen von oben ein Hingucker sein mag, ist für Frank am Boden der Tatsachen einfach scheußlich. Sie mag es gern natürlicher, das heißt dunkler. Wenn etwa die Pauluspromenade neben dem Fuldaer Dom spätabends nur von so viel wie nötig, vor allem weichem und klug gelenktem Licht erhellt wird, strahlt die vom Naturschutz-Gedanken beseelte Hüterin der Nacht zufrieden.

Umweltschützerin Sabine Frank (49) ist beim Landkreis Fulda angestellt und kümmert sich dort mit viel Verve um das Thema Lichtverschmutzung und den Sternenpark. Weil sie in Osthessen besonders vorbildlich damit umgehen, ist das Biosphärenreservat (BR) Rhön 2014 zum Sternenpark und Fulda Anfang 2019 als Sternenstadt von einer Fachorganisation aus den USA ausgezeichnet worden.

„Sternenpark und Sternenstadt in einer Region – das ist weltweit einmalig“, sagt Frank. Auch für andere Kommunen in Deutschland nehmen Fulda und Osthessen eine Vorreiterrolle an. Allein in Hessen hätten bereits Darmstadt, Rüsselsheim, Eschborn, Gelnhausen, Schlitz und andere Kommunen Interesse am Fuldaer Umgang mit Lichtverschmutzung gezeigt, berichtet Frank.

Beitrag zum Klimaschutz

Lichtverschmutzung bezeichnet die Aufhellung des Nachthimmels durch künstliche Leuchtquellen, deren Licht in die Atmosphäre strahlt. Die Dunkelheit wird mit Kunstlicht überlagert und „verschmutzt“ – dadurch sind weniger Sterne am Himmel zu sehen. Zudem schadet es der Tier- und Pflanzenwelt. Und der Menschen kann auch betroffen sein. Verursacht wird Lichtverschmutzung zum Beispiel durch Straßenlaternen, Werbeflächen, Schaufenster, erhellte und angestrahlte Gebäude und Anlagen, Bushaltestellen und Grünflächen.

Mit Licht sorgsam umzugehen, ist aber nicht etwa ein romantischer Öko-Spleen. Es ist ein Beitrag zum Schutz vor dem Klimawandel und sorgt für eine Reihe positiver Effekte. Wärmeres und besser gelenktes Licht bedeuten weniger Beeinträchtigung für Mensch und Tier, einen freien Blick auf den Nachthimmel und schont den Geldbeutel der Kommunen. Die Stadt Fulda hat mit dem regionalen Energieversorger Tausende Leuchten in der Stadt und Region mit stromsparenden LED-Leuchten umgerüstet.

Der Energieversorger hat Frank zufolge auch eine deutschlandweit einmalige Muster-Leuchten-Straße auf seinem Werksgelände in Fulda eingerichtet. Dort reihen sich mehr als ein Dutzend Laternen mit unterschiedlichen Leuchttechniken und -mitteln aneinander. Darunter sind welche mit umweltverträglichem orangefarbenem Licht und welche mit grell blendend weißem Licht.

Viele Kommunen in Osthessen unterstützen das Konzept zur Reduzierung von Lichtverschmutzung. Bilder aus dem osthessischen Silges etwa zeigen das gut. Doch bis Städte und Gemeinden mitziehen, bedarf es noch Überzeugungsarbeit. Vor allem auch bei Firmenbesitzern, die ihre Gebäude und Anlagen oftmals auch nachts gleißend hell in Szene setzen. „Völlig überflüssig und für mich als halbe Schwäbin auch Geldverschwendung“, meint Frank.

Hilfe während Planungsphase

Um Inhaber von Gewerbeflächen und Privatgrundstücken zu informieren, zu sensibilisieren und bestenfalls zum Umdenken zu bringen, hat Frank mit Unterstützern Planungshilfen für verschiedene Zielgruppen erstellt. Dort wird erläutert wie umweltverträgliche Beleuchtung von öffentlichen Straßen, Wegen, und Parkplätzen, Häusern und Gärten, Arbeitsstätten, Parkplätzen und Werbeanlagen sowie Sportstätten aussehen kann. Auch das Umweltministerium ist schon auf die Initiativen aufmerksam geworden und hat den Ball aufgenommen. Ministerin Priska Hinz (Grüne): „Wir wollen die überbordende Lichtverschmutzung eindämmen und damit einen Beitrag zum Schutz und Erhalt der Artenvielfalt leisten.“ lhe

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 09.07.2020