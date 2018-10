Kampf um den Landesvorsitz

Stuttgart.Leni Breymaier atmet tief durch. „Also ich bin Demokratin, was soll ich dazu sagen? Wenn jemand kandidiert, stimmen wir ab und stellen uns dem Votum.“ Keine Rede davon, dass die SPD-Landeschefin schwer genervt ist von Lars Castellucci, der die SPD-Landesvorsitzende nach nur zwei Jahren im November ablösen will. Aber wer Breymaier kennt, weiß, wie sehr das an ihr nagt. So sehr, heißt es in der Partei, dass sie gar „den Bettel hinschmeißen“ wollte, als er seine Kandidatur erklärte. Dabei wollte sie „den Laden zusammenhalten“, und Castellucci, 44, ihr Kollege in der SPD-Bundestagsfraktion und seit 13 Jahren Vize-Landesvorsitzender, bescheinigte ihr, die Partei nicht wieder nach vorn führen zu können.

Ernüchterung nach zwei Jahren

Als Breymaier vor rund zwei Jahren mit 85 Prozent ohne Gegenkandidaten zur SPD-Landeschefin gewählt worden war, lag die SPD nach ihrem historisch schlechten Abschneiden bei der Landtagswahl mit 12,7 Prozent am Boden. Aus der grün-roten Regierung katapultiert, die Landtagsfraktion halbiert, von der AfD überholt. Breymaier, streitbare Verdi-Bezirkschefin im Südwesten, galt als Gegenpol zum spröde wirkenden Wahlverlierer Nils Schmid. „Ein bisschen herrschte Aufbruchstimmung damals“, sagt ein Genosse aus der Lenkungsgruppe SPD 2030, „Mit Leni Breymaier gab es die Hoffnung auf Veränderung. Aber nach zwei Jahren herrscht jetzt eine angespannte Stimmung, wie ich sie noch nie erlebt habe in der Partei, viele sind ernüchtert oder enttäuscht.“

Dass die Landes-SPD seit 2016 keine substanzielle Veränderung erfahren habe, keine Themen besetzt, kein Profil gezeigt, sondern sich vor allem mit sich selbst und Parteistrukturen beschäftigt habe, ist ein Vorwurf, der dieser Tage immer wieder vorgetragen wird. Und auf den sich Castellucci fokussiert. „Papiere mit vielen Spiegelstrichen helfen uns nicht weiter, wir müssen klären, wo es mit Baden-Württemberg hingehen soll“, sagt Castellucci, der seine Kandidatur ein „Angebot für die Partei“ nennt. Mit elf Prozent stehe die SPD in den Umfragen im Land noch schlechter da als 2016. „Das ist dramatisch und lässt sich nicht schönreden“, sagt er.

Auch das verbliebene Fähnlein der 19 SPD-Landtagsabgeordneten schaut mit Bangen auf den bundesweit anhaltenden Niedergang der SPD. Geht es so weiter, droht auch im Südwesten 2021 ein einstelliges Wahlergebnis. „Alle sehen, dass sich was ändern muss, entweder im Personal oder in der Haltung“, sagt einer aus dem Fraktionsvorstand.

Während Breymaier noch Unterstützer in der Fraktion hat, steht Generalsekretärin Lucia Boos einer massiven Ablehnungsfront gegenüber. Von Breymaier 2016 gegen erheblichen Widerstand ins Amt geholt und mit nur knapp 60 Prozent gewählt, gilt sie Fraktion und Teilen der Partei als untragbar. Auch ihr Amt steht im November zur Wahl. Ob der Satz noch gilt, dass es Breymaier nur mit Boos gibt? „Den habe ich so öffentlich nie gesagt“, sagt die Landeschefin. „Aber über das Amt entscheidet der Parteitag, und dann sehen wir weiter.“

Scharfe Attacken

Einer, der dagegen immer wieder genannt wird, wenn es darum geht, als Generalsekretär Partei und Fraktion zu verzahnen, ist Sascha Binder. Der Geislinger Abgeordnete mit den blitzblauen Augen, Rechts- und Polizeiexperte seiner Fraktion und Vize-Fraktionschef, treibt die Regierung im Parlament und im Hochschul-Untersuchungsausschuss mit scharfer Attacke vor sich her. Stünde er bereit als Generalsekretär? Binder hält sich bedeckt. „Die Fraktion hat verabredet, in dieser Frage das Votum über den Parteivorsitz abzuwarten und dann ein Meinungsbild zu erheben“, sagt er.

Vorerst aber geht es um Breymaier oder Castellucci. Ein Wettbewerb, der in Partei und Fraktion positiv aufgenommen wird. „Da müssen beide Positionen benennen, und die SPD kommt wieder über Themen in die Debatte“, heißt es. Breymaier scheut den Kampf nicht. „Ich habe noch viel Lust, weiterzumachen. Ich bin noch nicht fertig“, sagt sie. Für manchen Genossen könnte das wie eine Drohung klingen.

