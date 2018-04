Kampf um Lehrerstellen

Anzeige

Stuttgart.„Kreative Buchführung“ und „Luftbuchungen bei den Lehrerstellen“ kritisiert der Berufsschullehrerverband (BLV) beim baden-württembergischen Kultusministerium. 445 Stellen zusätzlich seien für das nächste Schuljahr notwendig, damit kein Pflichtunterricht mehr ausfällt, betont Verbandschef Herbert Huber. „Nicht nachvollziehen“ kann Ministerin Susanne Eisenmann (CDU) die Berechnungen des Verbandes. Die konkurrierende Lehrergewerkschaft GEW hatte in der vergangenen Woche sogar die Behauptung aufgestellt, in den beruflichen Schulen Baden-Württembergs würden 600 Stellen gestrichen.

Eine gewisse Beliebigkeit ist in den Forderungen der Lehrerverbände nicht zu übersehen. 18 500 Stellen gibt es derzeit in den beruflichen Schulen im Südwesten, etwa 19 000 wären nach Hubers Angaben notwendig, damit kein Pflichtunterricht mehr ausfällt. Aber eigentlich hält der Gewerkschafter 110 Prozent Unterrichtsversorgung für notwendig, um für Krankheits- und Schwangerschaftsvertretungen gerüstet zu sein. Gefragt nach einer konkreten Zahl, rechnet Huber das in 1000 zusätzliche Stellen um. Dass man damit nur 105 Prozent erreichen würde, übergeht er mit ein paar hingemurmelten Bemerkungen.

Einen Beleg für seine Behauptung, das Ministerium arbeite bei den Lehrerstellen mit Luftbuchungen, bleibt Huber schuldig. Er beruft sich auf „interne Zahlen des Ministeriums“. Es geht zum Beispiel um 305 zeitlich befristete Stellen für Deutschkurse von Flüchtlingen, für die er Neustellen fordert. Von Eisenmann muss er sich anschließend sagen lassen, man werde zeitnah einen Antrag auf Verlängerung stellen. Im Grundsatz sei das längst mit Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) besprochen.